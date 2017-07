Problemen met je favoriete jeans? Met deze hacks los je ze snel op

Van een gat in je jeans tot afgesprongen knopen en een kauwgom die blijft plakken: deze incidenten hoeven niet te betekenen dat je afscheid moet nemen van jouw favoriete jeans. In een video van entertainmentsite Bright Side, die al meer dan 164 miljoen keer is bekeken, krijg je verschillende makkelijke oplossingen te zien voor veelvoorkomende probleempjes.

- Jeansbroek te groot geworden? Haal in de hobbywinkel een elastisch bandje en naai het aan de binnenkant van de broek. Neem de jeansstof een beetje samen om de omtrek te verkleinen. Pas de broek opnieuw en je zult zien: ze sluit weer beter aan.

- Niet veel tijd om een nieuwe jeans te kopen? Er bestaat een trucje om de juiste maat te vinden. Als je de bovenste rand van de broek mooi rond je nek kunt leggen en geen stof te veel of te weinig hebt, dan zit je vast goed.

- Zo’n grote fan van één bepaalde broek, dan kan er slijtage optreden en krijg je gaten. Deze kan je gewoon dichtmaken met behulp van blauwe draad en een naaimachine. Zo kan het kledingstuk er opnieuw tegen.

- Laat je jeans een blauwkleurige streep achter op je andere kleren - denk aan een wit T-shirt - laat ze dan heel even weken in een badje met water en azijn. Gooi ze vervolgens in de wasmachine en eens gewassen zou ze de kleur vast moeten houden.

- In kauwgom gaan zitten? Pech, maar het verwoest je jeans niet. Leg een ijsblok op de kleverige zone, laat even inwerken en daarna kun je het bevroren snoepje lospeuteren met je nagels.

- Knoop kwijt, geen paniek. Koop in de hobbywinkel een kunststoffen gaasje om aan de achterkant van de broek te naaien, op de plaats waar een knoop moet komen. Prik er een nieuwe knoop door, geef de pin een tikje met een hamer en klaar.

- Wist je trouwens dat je een jeansbroek perfect als knapzak kunt gebruiken? Plooi de pijpen om en knoop ze vast met een stuk touw. Trek het touw ook door de riemopeningen. Berg spullen op in de pijpen en trek het touw stevig aan, knoop dicht en draag de broek als rugzak.