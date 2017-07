Wie deze foto’s herkent kan speurders helpen bij het identificeren van kindermisbruikers

Europol heeft opnieuw tien foto’s verspreid die kunnen leiden naar pedofielen. Het gaat onder meer op een pyjama, een sportveld met cafetaria op de achtergrond en knuffels. Allemaal voorwerpen of plaatsen die te zien zijn op filmpjes waarop kinderen worden misbruikt.

Duizenden tips heeft Interpol intussen gekregen sinds het enkele weken geleden begonnen is met het posten van beelden van voorwerpen of plaatsen op haar website. Het gaat vaak om onderzoeken naar kindermisbruik die helemaal vast zitten. De beelden zijn te zien op de achtergrond van in beslag genomen beelden. Als iemand de voorwerpen kan herkennen, kunnen ze misschien gelinkt worden aan plaatsen en zo naar de dader of daders leiden.

Tot effectieve identificaties en arrestaties heeft het tot nu toe nog niet geleid. Maar de meeste onderzoeken lopen nog en Europol is rotsvast van plan om beelden te blijven verspreiden.

Bij de tien foto’s die nu gepubliceerd zijn, staan voor de eerste keer ook twee vrij herkenbare gebouwen. Ten minste voor wie ze kent. Het gaat om een groot flatgebouw of kantorengebouw op de achtergrond en met op de voorgrond een soort van stadswal of drooggelegde rivierbedding. Wie op die plaats geweest is, moet het zeker herkennen.

Sportveld met cafetaria

Op een andere foto is een soort van sportveld of voetbalveld te zien. Op de achtergrond ligt een restaurant of cafetaria met terras. Speurders weten momenteel niet waar of in welk land het gebouw ligt. De meeste voorwerpen zijn te zien op de achtergrond van filmpjes. Bij die van het gebouw dat nu wordt vrijgegeven, is een stuk van het beeld onherkenbaar gemaakt omdat het misbruik daar plaats vindt.

Andere foto’s tonen onder meer een kader met vlinders, een soort van omslag, een knuffel met daarop een muisje en de tekst ‘I love you this much’, opvallend roze kinderschoentjes of muiltjes, een roze topje met de tekst ‘Crab have a happy summer’ en een opvallende kinderpyjama in licht paars met daarop witte wolkjes.

Wie één van de foto’s of de beelden herkend of weet in welk land de twee gebouwen staan, wordt verzocht dringend contact op te nemen met de politie. Meer info is ook te vinden op https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse