Genk-speler met spoed geopereerd nadat hij tijdens verjaardagsfeestje glasscherven in het oog kreeg

Racing Genk kreeg maandagochtend slecht nieuws. Middenvelder Pierre Desiré Zebli werd zondag met spoed geopereerd nadat hij glasscherven in het oog kreeg op een verjaardagsfeestje. De Ivoriaan, die vorige winter werd gehaald als vervanger op termijn van Wilfred Ndidi, is out voor onbepaalde tijd.

“Pierre Desiré Zebli had gisteren een ongeluk bij een verjaardagsfeestje in Luik. Er werd een glazen fles stuk gegooid, hierbij kreeg Zebli glasscherven in het oog. Pierre werd met spoed geopereerd in het ziekenhuis van Luik. Hoe lang hij precies uit zal zijn wordt later duidelijk”, zo maakte Racing Genk bekend op haar website.