GERUCHTEN. Fans AS Roma nerveus door opmerking Nainggolan, kaapt United opnieuw transfer van Chelsea?

Romelu Lukaku heeft een nieuwe club maar de zomer duurt nog lang. De geruchtenmolen blijft op volle toeren draaien, waarbij enkele grote namen in de schijnwerpers staan. Tijd dus voor uw portie transfergeruchten!

Chelsea vol in de aanval

Lukaku zien we volgend jaar niet op Stamford Bridge en dus is Chelsea haastig op zoek naar een andere spits om Diego Costa te vervangen. Volgens AS gaan de Blues 80 miljoen euro bieden voor Alvaro Morata. De Real Madrid-aanvaller werd eerder gelinkt aan Manchester United, maar door de transfer van Lukaku staat hij weer op de radar van Chelsea. Aan Man United vroeg Real echter 90 miljoen voor de Spanjaard.

Chelsea en United blijven verwikkeld in een transferoorlog want volgens The Sun en Daily Express hebben de Red Devils een akkoord met Monaco voor de transfer van Tiemoué Bakayoko. De Fransman zou voor 40 miljoen de overstap maken naar United omdat de Monegasken gefrustreerd zijn geraakt door de traagheid waarmee Chelsea handelt.

Ondertussen vechten Chelsea en United het ook uit omtrent de overgang van James Rodriguez. Chelsea zou tot 80 miljoen willen bieden voor de Colombiaan, maar volgens AS is ook Bayern nu geïnteresseerd door de aanslepende transfer van Alexis Sanchez. Wie zeker niet weggaat bij Real is Cristiano Ronaldo. De Daily Mail weet dat de Portugees heeft laten weten dat hij blijft.

Angstzweet bij Roma-fans

AS Roma heeft er al een drukke zomer opzitten. Nieuw sportief directeur Monchi verkocht onder andere Mohamed Salah en Antonio Rüdiger, om spelers als Lorenzo Pellegrini en Rick Karsdorp in huis te halen. Kevin Strootman wenste Rüdiger via Instagram veel succes bij Chelsea en hoopte dat er niemand anders nog zal vertrekken bij Roma. Niemand minder dan Radja Nainggolan antwoordde met de mysterieuze woorden: “Ik weet het niet”.

Daarop reageerde Salah (nu bij Liverpool): “De tijd voor Radja is nu”. Uiteraard ging de geruchtenmolen op volle toeren draaien, zeker omdat La Gazzetta dello Sport Nainggolan opnieuw linkte aan Inter. De Nerazzrri zouden 60 miljoen willen bieden en een salaris tussen 6 en 7 miljoen per jaar, wat de Belg al een tijdje vraagt aan Roma. De Lupi komen daarmee echter nog niet over brug, maar hebben geen plannen om Nainggolan te verkopen. “Hij blijft”, aldus Monchi.

Ondertussen staan de Romeinen dicht bij de overgang van Matija Nastasic. De verdediger van Schalke 04 moet volgens de Gazzetta 12 miljoen kosten. Roma vroeg volgens de roze sportkrant bij Man United naar de mogelijkheden van een uitleenbeurt voor Anthony Martial. Verdediger Kostas Manolas staat dan weer op de verlanglijst van onder andere Inter, Barcelona en Real Madrid.

Anthony Martial in duel met Toby Alderweireld. Foto: AFP

Activiteit bij Arsenal

Wojciech Szczesny zien we volgend seizoen niet meer in doel bij Roma maar ook niet bij Arsenal. De Pool gaat niet mee met de Gunners naar Australië en China omdat zijn transfer naar Juventus zo goed als rond is voor 8 miljoen plus bonussen aldus Tuttosport. Ondertussen hebben Arsène Wenger en co contacten gelegd met Toulouse voor de aanwerving van het 18-jarige toptalent Alban Lafont. Dat meldt Le 10 Sport. Die moet op termijn Petr Cech opvolgen.

Arsenal toont interesse in Juan Cuadrado. De Londense club zou 35 miljoen veil hebben voor de Colombiaan van de Oude Dame, een som waarvoor Juve bereid is te verkopen aldus de Gazzetta. Arsenal kijkt naar Cuadrado omdat de transfer van Thomas Lemar blijft aanslepen. Monaco weigerde een nieuw bod van 45 miljoen en dus gaan de Gunners nog een derde keer proberen. Ze zouden volgens The Sun namelijk een persoonlijk akkoord hebben met Lemar voor een contract van 100.000 euro per week. Ondertussen is Riyad Mahrez boos omdat Leicester ruim 50 miljoen blijft vragen aan Arsenal.

Nog een naam die opnieuw circuleert boven het Emirates Stadium is die van Marcelo Brozovic. Wenger wil meer ‘power’ op zijn middenveld en Brozovic werd in januari en vorige zomer ook al gelinkt aan Arsenal. ESPN meldt dan ook dat de Gunners een nieuwe poging gaan doen om de Kroaat weg te plukken bij Inter. De Nerazzurri leiden dan weer de race voor linksback Dalbert met een bod van 20 miljoen. Ook Arsenal, Liverpool en Man City toonden interesse in de Braziliaan van Nice, zegt Sky.

En Alexis Sanchez? Die mag volgens verschillende Engelse bronnen Arsenal niet verlaten voor een rechtstreekse concurrent in Engeland. Bayern toonde interesse maar is wat terughoudender als het aankomt op de looneisen van de Chileen. De Mirror meldt echter dat als Man City 90 miljoen biedt, een transfer toch zou kunnen plaatsvinden.

Alexis Sanchez. Foto: AFP

Bayern en Juve onderhandelen

Bayern leek lange tijd niet te overhalen om Douglas Costa te verkopen zolang er geen vervanger gehaald kon worden (Sanchez dus). Toch staat de Braziliaan steeds dichter bij een transfer naar Juventus. Verschillende Italiaanse bronnen melden dat Costa eerst een jaar zal gehuurd worden voor de ronde som van 10 miljoen, alvorens voor 30 miljoen aangekocht te worden.

Deze move staat die van Federico Bernardeschi niet in de weg want Juve staat dicht bij een akkoord met Fiorentina voor 40 miljoen plus bonussen. De Oude Dame maakte ondertussen nog eens duidelijk dat Alex Sandro niet te koop is. Enkel een bod van 70-75 miljoen zal eventueel overwogen worden. Op het middenveld wordt het een strijd tussen Blaise Matuidi (PSG) en Emre Can (Liverpool). Beiden hebben een contract tot 2018 en moeten 30 euro kosten aldus de Gazzetta.

Liverpool gaat ondertussen opnieuw achter Virgil Van Dijk aan. Volgens de Mirror wil de Nederlandse verdediger nog steeds weg bij Southampton en is Liverpool zijn favoriete bestemming. De Saints willen echter 60 miljoen voor Van Dijk. Jürgen Klopp krijgt daarnaast concurrentie van Celta de Vigo voor de diensten van Dortmund-winger Emre Mor.

Virgil Van Dijk Foto: REUTERS

Everton blijft gaan

De transfer van Lukaku heeft Everton financieel geen windeieren gelegd en dus blijven de Toffees actief op de transfermarkt. Ronaldo Koeman wil heel graag Gylfi Sigurdsson weghalen bij Swansea met een nieuw bod van 36 miljoen aldus de Daily Mail. Ook Mbaye Niang van Milan is een optie omdat die zijn manager Mino Raiola gevraagd heeft om een transfer te forceren.

Een naam die opnieuw circuleert op Goodison Park is die van Olivier Giroud. Volgens Sky denken de Toffees 50 procent kans te hebben om de Fransman van Arsenal in huis te halen. Giroud is beschikbaar door de transfer van Alexandre Lacazette. Everton toonde eerder ook interesse in Moussa Dembele maar de Celtic-spits is prioriteit nummer één voor Marseille.

Een opvallend nieuwtje van Tottenham. Volgens de Sunday Times zou Facebook-eigenaar Mark Zuckerberg interesse hebben om de Londense club te kopen. De Spurs waren echter snel om dat gerucht uit de wereld te helpen en te stellen dat de club absoluut niet te koop is. Ondertussen probeert Tottenham werk te maken van de transfer van Mateo Kovacic met een bod van 25 miljoen.

Onder andere daarmee zou Real de recordtransfer van Kylian Mbappé willen forceren, maar die was op zijn Twitter-account vrij duidelijk over zijn bestemming:

????- Retour à Monaco

????- Back to Monaco

????- Volver a Monaco pic.twitter.com/bVQjIH1z8g — Kylian Mbappé (@KMbappe) 9 juli 2017

Opvallende naam bij Barcelona

Als we aan Barcelona denken, denken we aan grote namen. Het is dus opvallend dat de Blaugrana door zowat elke Spaanse krant gelinkt worden aan Paulinho. De Braziliaan verliet in 2015 Tottenham voor het Chinese Guangzhou Evergrande, maar zou nu heel graag terugkeren naar Europa. De Chinese club weigerde al een bod van 20 miljoen en is niet van plan om te verkopen, al probeert Neymar daar met wat lobbywerk verandering in te brengen.

Waar Thomas Vermaelen volgend seizoen aan de bak gaat, is voorlopig nog giswerk. De Rode Duivel werd dit weekend gelinkt aan Crystal Palace nadat ook onder andere Torino en Besiktas genoemd werden. Die laatste club is nu vooral gericht op Diego Costa. De Turken willen de Spanjaard huren van Chelsea voor zes maanden, vooraleer die in januari de overstap maakt naar Atlético Madrid.