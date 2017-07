Buurtbewoner Brussels Vossenplein zwaar gewond tijdens partnerruzie

Brussel - Een 67-jarige man is zaterdagochtend zwaargewond geraakt in een flat op het Brusselse Vossenplein. De man liep verschillende messteken op en het lijkt erop dat die werden toegebracht door zijn 58-jarige partner. Die vrouw ontkent. Ze is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging doodslag.

De Brusselse politie werd zaterdagochtend rond 10.35 uur opgeroepen door de hulpdiensten nadat een man op het Vossenplein het slachtoffer was geworden van messteken. De feiten zouden plaatsgevonden hebben in een appartement op de eerste verdieping aan het Vossenplein, dat de man deelde met zijn partner. Het slachtoffer zou zelf nog om hulp geroepen hebben. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis terwijl zijn partner werd opgepakt. In de flat vond de politie het bebloede mes terug.

Bewakingscamera’s

“De vrouw ontkent de feiten”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. “De onderzoeksrechter heeft haar onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging tot doodslag. Het gerechtelijk onderzoek loopt en er werden een aantal bijkomende onderzoeksdaden bevolen door de onderzoeksrechter.”

Zo wordt een buurtonderzoek gehouden en worden de beelden van bewakingscamera’s in de buurt geanalyseerd.

