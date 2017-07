Youri Tielemans geniet bij Monaco: “Het doet me deugd om in de voetsporen van Enzo Scifo te treden”

Youri Tielemans is na zijn recordtransfer aan zijn eerste weken als speler van AS Monaco bezig. Halfweg de jaren negentig was dat het team van voormalig Rode Duivel Enzo Scifo, net als Tielemans een product van Anderlecht.

“Enzo was gedurende anderhalf jaar mijn trainer bij de nationale beloften, ik ken hem dus goed. Hij was een uitstekende speler en een grote persoonlijkheid. Het doet plezier om in zijn voetsporen te treden. Ik hoop hier minstens even goed of zelfs nog beter te doen dan Enzo, maar dat zal erg moeilijk worden”, vertelde Tielemans maandag in een interview.

Eind vorig seizoen werd de twintigjarige middenvelder voor een recordbedrag van net iets minder dan 25 miljoen euro getransfereerd van Anderlecht naar de Franse landskampioen AS Monaco en dus wordt er met net iets meer belangstelling uitgekeken naar de prestaties van het toptalent. “Voorlopig gaat alles goed, we werken hard. Er is veel intensiteit, de trainingen zijn op een hoog niveau, de organisatie is uitstekend. Alles is dus aanwezig om ons zo goed mogelijk op het veld te krijgen. Je merkt dat dit hier een topclub is.”

Intussen heeft Tielemans zijn eerste oefenwedstrijden met de Monegasken al achter de rug. “Ik was rustig aan de bal. Dergelijke oefenwedstrijden zijn er vooral om ritme op te doen. Het doet deugd om terug op het veld te staan en dan al zeker met mijn nieuwe ploegmaats”, besloot de Rode Duivel.