Lionel Messi ondertekende vorig week een nieuw contract bij FC Barcelona. Daarin staat een uitkoopclausule van liefst 300 miljoen euro. Hoogstwaarschijnlijk nummer één in de wereld, zullen velen gedacht hebben maar niets is minder waar. Vijf spelers hebben een nog groter bedrag in hun contract staan en ze spelen allemaal voor Real Madrid. Een overzicht van de duurste uitkoopclausules in het voetbal!