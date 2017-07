Krant pakt uit met Lukaku in Man United-outfit op voorpagina, maar iedereen spot meteen de gigantische blunder

De transfer van Romelu Lukaku naar Manchester United is nog niet officieel aangekondigd, maar zowat elke sportkrant pakte uit met de overgang van 85 miljoen. Eentje maakte daarbij echter een gigantische blunder.

De Ierse krant The Herald pakte uit met de kop: “Lukaku is ready for work”. Daarbij wilden ze uiteraard een foto van de Rode Duivel geven en ze dachten er eentje gevonden te hebben van Lukaku in een outfit van de Red Devils.

Niets bleek echter minder waar want de Sport Herald zorgde voor één van de grootste blunders van het jaar. Ze zetten namelijk geen foto van Lukaku op hun voorpagina maar eentje van rapper Stormzy. De Brit lijkt hard op Lukaku, maar zwaarder in de fout kan je nauwelijks gaan als krant.

That awkward moment when you mistake Stormzy for Lukaku.



/@graemetighe pic.twitter.com/2bwnctiR2q — Andrew Bloch (@AndrewBloch) 10 juli 2017