Michy Batshuayi veegt transfergeruchten van tafel met tweet zoals alleen hij dat kan

Michy Batshuayi heeft zich net als de meeste van zijn ploegmakkers gemeld op de eerste training bij Chelsea. De Rode Duivel werd deze zomer al aan verschillende clubs gelinkt omdat Britse media verwachten dat hij zal vertrekken bij de Blues. Batshuayi is daar echter niet zo zeker van en reageerde met een hilarische tweet op de geruchten.

"Mensen vragen me waar ik heen ga, maar Chelsea zit letterlijk in mijn bloed momenteel", stelde de spits waarvan geweten is dat hij geen grote fan is van naalden. Het is echter traditie dat spelers voor hun eerste training eerst medisch gecontroleerd worden en dus had Michy geen andere keuze.

Thibaut Courtois was ook aanwezig op de eerste training, terwijl Eden Hazard nog herstelt van een kuitblessure. Ook Diego Costa was een opvallende afwezig. De Spanjaard past niet meer in de plannen van coach Antonio Conte en aast daarom op een transfer naar Atlético Madrid.