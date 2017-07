Bewoners filmen heroïnegebruiker op straat

Brussel - Bewoners van de Sint-Jan Nepomucenusstraat werden afgelopen week opnieuw met verstomming geslagen bij het zien van een man die op zijn dooie gemak een heroïnepijp aan het klaar maken was. Dat deed hij op de openbare weg op klaarlichte dag op een vensterbankje.

De bewoner die het opmerkelijke tafereel filmde, plaatste het nadien op de sociale media in de groep van het bewonerscomité Alhambra. “De drugproblemen in de wijk nemen sinds een aantal maanden zienderogen toe. Junkies hangen niet alleen meer in de wijk om hun tijd te verdoen, nu spuiten ze ook effectief op straat en dat zonder de minste gêne. De overlast door ongecontroleerde straatprostitutie is al een zware last op zich, maar in combinatie met drugsgebruik wordt het helemaal onmogelijk”, klinkt het.

Het comité ijvert al lange tijd voor een aangenamere buurt. Sinds januari voeren de bewoners de druk ook gevoelig op bij de stad Brussel. De Alhambrawijk kampt al langere tijd met straatprostitutie. Sinds de invoering van de voetgangerszone was er echter ook een duidelijke verschuiving zichtbaar van de druggebruikers. Die trokken weg uit het centrum en kwamen meer naar de rand van de vijfhoek.

De politie laat weten dat ze zich bewust zijn van het probleem en het ook proberen aanpakken, maar dat het geen gemakkelijke zaak is.