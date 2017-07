Daarom drijven er duizenden dode vissen op kanaal

Brugge / Lissewege - Het wateroppervlak van het Boudewijnkanaal ligt over een strook van acht kilometer bezaaid met dode vissen. Het toevoegen van zoutwater aan het zoetwater lijkt de grootste oorzaak te zijn. Er werd ondertussen al meer dan twee ton vis uitgehaald.

Het is een triest zicht langs het Boudewijnkanaal tussen Brugge en Lissewege. Duizenden dode vissen drijven er op het wateroppervlak. De brandweer is samen met de civiele bescherming en een team van de haven zelf alle kadavers uit het water aan het vissen. Ze zullen wellicht nog enkele dagen werk hebben. “Met drie boten is men momenteel bezig”, zegt havenkapitein Joris Praet. “Er is al twee ton vis uitgehaald.”

Het gaat voornamelijk om de harder, een zeevis die in het kanaal terechtkwam vanwege de grote droogte van de laatste weken. De precieze oorzaak van de grote vissterfte is dan ook wellicht een combinatie van twee factoren. “Doordat het waterpeil zo laag stond moest zeewater in het kanaal gepompt worden om de scheepvaart niet in het gedrang te brengen en daardoor zijn heel wat Harders in het kanaal beland, wat uiteraard hun natuurlijke habitat niet is. Anderzijds zorgt het toevoegen van zoutwater bij zoetwater voor een daling van het zuurstofgehalte in het water”, zegt Mieke Hoste, schepen van Leefmilieu en Dierenwelzijn.

Monnikenwerk

Al durft de schepen voorlopig ook andere oorzaken nog niet uitsluiten. Daar werden gisteren ook gerichte metingen gedaan. “Ook morgen (vandaag, nvdr) controleren we nog de toestand van het water en dan kunnen we met zekerheid zeggen wat de oorzaak is. Mocht aan het licht komen dat dit door illegaal lozen veroorzaakt werd dan gaan we uiteraard op zoek naar de verantwoordelijke en volgen er sancties”, aldus de schepen.

Ondertussen zijn de brandweer en civiele bescherming wel nog even zoet. Met een schepnet halen ze alle kadavers uit het water. Een monnikenwerk - gezien de immense hoeveelheid vis - dat nog een tijd in beslag zal nemen. De opgeviste kadavers worden naar Rendac gebracht. “Dat is een specialist in het verwerken van dierlijk restmateriaal en kadavers. Zij zorgen ervoor dat het zo goed mogelijk hergebruikt wordt, maar wat ze ermee doen is hun verantwoordelijkheid”, zegt Hoste. “Het is hoe dan ook een vreselijk zicht momenteel.”