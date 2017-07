Spektakel op het viaduct: gedumpte en zwangere kat gered door helden van de brandweer

Leuven - Een vermoedelijk gedumpte kat moest gisteren met de hulp van de brandweer gered worden nadat ze urenlang vastzat op het viaduct van de Lüdenscheidsingel boven de Vaartkom. Zwerfkat in Le(u)ven slaat alarm, want het aantal gevangen katten stijgt snel.

“Toen we bericht kregen dat er al de hele voormiddag een kat in de blakende zon vastzat op de ring, zijn we meteen ter plaatse gesneld”, zegt Sabine Bovend'aerde van Zwerfkat in Le(u)ven. “De kat was echter niet te bereiken zonder gevaar voor de kat zelf, ons en het verkeer. Daarom hebben we de brandweer erbij gehaald. Johan, één van onze bestuursleden, ging mee met de ladder naar boven en stelde het beestje gerust, waarna het gevangen kon worden en in een vangkooi naar beneden werd gebracht.”

In paniek

Het kleine katje was duidelijk in paniek. Volgens de brandweermannen dook ze in elkaar bij elke vrachtwagen die er passeerde. Hoe ze daar dan terecht was gekomen? “Gedumpt, duidelijk”, klinkt het kordaat bij de vrijwilligers van Zwerfkat in Le(u)ven. “Vermoedelijk is een auto gewoon even vertraagd, heeft het dier uit de wagen gezet en is verder gereden.” Het diertje, dat intussen de naam Elin kreeg, is amper vijf maanden oud, was uitgedroogd en verhongerd, en gewond aan een achterpoot. “En niet tot onze verbazing, ook zwanger”, zegt Sabine.

Elin is een voorbeeld van hoe de meeste katten die Zwerfkat in Le(u)ven vangt, eraan toe zijn. Niet gesteriliseerd, en véél te jong om al zwanger te zijn. De vereniging ving dit jaar al meer dan tweehonderd katten in Leuven, vooral moeders met een nest piepjonge katjes. “Het is nu al duidelijk dat 2017 nog erger zal zijn dan 2016 op het vlak van gedumpte katten en op straat geboren zwervertjes want onze teller staat dit jaar al op meer dan tweehonderd. We vrezen dat als het aan dit tempo doorgaat, we tegen eind augustus al voor duizend diertjes in de bres zijn gesprongen sinds onze oprichting in april 2014”, zegt Sabine.

56 katten in opvang

Momenteel zijn er 56 katten in opvang. Een groot aantal daarvan werd enkele weken geleden gevangen met een jong nest, maar was bij de vangst al zwanger van een nieuw nest, waardoor er binnenkort in de opvang nog heel wat kittens geboren zullen worden. Door de sterilisatie- en castratieacties van Zwerfkat in Le(u)ven is de geboorte van naar schatting meer dan dertigduizend kittens al voorkomen, maar toch blijft de situatie nog problematisch.