Tussen hoop en vrees: hart van Ajax-speler die op veld in elkaar zakte functioneert normaal

Het hart van Abdelhak Nouri functioneert normaal en blijkt onbeschadigd. Dat zegt volgens de artsen echter nog niets over het totale herstel van de middenvelder van Ajax, omdat zijn hersenfuncties niet goed onderzocht kunnen worden zolang hij in slaap wordt gehouden.

Dat meldde Ajax maandag over de twintigjarige Nederlandse jeugdinternational, die zaterdag tijdens de oefenwedstrijd in Oostenrijk tegen Werder Bremen op het veld in elkaar was gezakt vanwege hartritmestoornissen. Nouri ligt sindsdien in een ziekenhuis, waar hij in slaap wordt gehouden. Zijn hart functioneert zelfstandig.

Trainer Marcel Keizer zei eerder op de dag al dat de eerste testresultaten van Nouri’s hart positief waren. Keizer wilde echter niet te vroeg juichen. “Ik moet hem echt weer zien staan om daar weer positief over te zijn.”

Neurologisch onderzoek moet uitwijzen wat de problemen met het hart van Nouri hebben gedaan met zijn hersenen. “Het is afwachten op de uitslagen en echt hopen”, zei Keizer. “Hij is in goede handen, er wordt goed voor hem gezorgd.”

Ajax had voor maandag de eerste open training op het programma staan, die doorgaans een feestelijk tintje heeft, maar vond dat vanwege de zorgwekkende toestand van Nouri niet gepast. De selectie trainde daarom achter gesloten deuren. De oefenwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys, die voor dinsdag was gepland, is geschrapt.