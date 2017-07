Deze man kreeg de hartverwarmende vraag of hij zijn stiefdochter wilde adopteren, maar zijn reactie had niemand verwacht Video: Caters News

Een Amerikaanse jonge vrouw uit de staat Texas wilde haar stiefvader verrassen met de vraag of hij haar wilde adopteren. De vrouw had al hartverwarmende video’s gezien van stiefvaders die in tranen uitbarsten als ze adoptiepapieren voorgeschoteld krijgen, maar ze kreeg een heel andere reactie van haar stiefvader. “Nee”, antwoordde de grappenmaker kurkdroog op de vraag van zijn stiefdochter.

Monica Amaro had al verschillende hartverwarmende en emotionele ‘adoptievideo’s’ zien circuleren op internet en wilde te weten komen hoe haar stiefvader zou reageren als ze hem zou vragen om officieel haar vader te worden.

“Ik deed mijn plan uit de doeken tegen mijn moeder en ik was ervan overtuigd dat hij onmiddellijk “ja” zou zeggen”, verklaarde de Texaanse vrouw. “Ik kon er niet verder naast zitten, hij twijfelde geen seconde voor hij me afwimpelde.”

Monica filmde het moment en hoopte daardoor ook een emotionele video te kunnen publiceren, vol traantjes en geknuffel. “Het uiteindelijk resultaat was hilarisch”, zei ze nadat haar moeder en schoonzus in lachten uitbarstten door de geweldige reactie van de man. “We hebben smakelijk gelachen en toen gaf hij me een knuffel.”

Monica is echter niet van plan om het nu al op te geven: “Mijn stiefvader is een belangrijk deel van mijn leven en is de enige grootvader die mijn kinderen ooit hebben gekend.” De Amerikaanse vrouw wil de vraag in de toekomst nog eens stellen, maar dan “misschien op een andere manier.”