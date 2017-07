Drama in Miami: haai zwemt gevaarlijk dicht bij strand en valt zwemmer aan

Een onfortuinlijke zwemmer uit Florida is afgelopen zondag het slachtoffer geworden van een stierhaai, dat meldt een woordvoerder van de Miami-Dade brandweer aan verschillende Amerikaanse media. Op Haulover Beach, een strand nabij Miami, raakte een zwemmer niet op tijd uit het water nadat redders een haai gespot hadden. Een trieste primeur: volgens de lokale brandweercommandant is het de eerste haaienaanval in het district ooit.

Op een video van een toevallige passant is te zien hoe redders koortsig fluiten en vlaggen om zwemmers aan land te krijgen. De reden? Haai gespot. De zwemmers lijken de ernst niet in te zien, mogelijk omdat op dat strand een haai er uiterst zeldzaam zicht is.

Foto: Screenshot.

Op de video is duidelijk de grijze silhouet in het water te zien. “Het kwam steeds dichterbij de mensen die aan land probeerden te raken”, vertelt een ooggetuige aan WLPG, “en dan ging het recht naar één man en beet hem in het been”. Na de aanval raakt de man op eigen kracht uit het water, maar op de video is te zien hoe het bloed langs zijn benen stroomt.

Shark attack: Haulover Beach.

MDFire Ocean Rescue clearing the beach.

Man bit/both legs.

More images of the rescue 5:30@nbc6 @SheliNBC6 pic.twitter.com/yM9FqqNE94 — Eric Harryman (@EricNBC6) July 10, 2017

De man werd op het strand opgelapt en om vervolgens afgevoerd te worden. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar zal nog even in het ziekenhuis moeten blijven ter observatie, haaienbeten kunnen ernstige infecties veroorzaken.

Een redder vertelt nog dat het de eerste keer is in zijn”twintig jaar als redder” op dat strand dat hij een haai kon spotten. Waarom de haai zo dichtbij kwam en zo agressief uit de hoek kwam is niet bekend. Vorig jaar werden in de VS 81 aanvallen genoteerd.