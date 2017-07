Britse instructievideo toont wat je moet doen om een terreuraanslag te overleven

De Britse antiterreurpolitie heeft een video verspreid met tips voor toeristen over wat te doen bij een mogelijke terreuraanval op vakantie.

In een vier minuten durende video wordt een mogelijke aanval op een hotel in beeld gebracht, vergelijkbaar met wat er twee jaar geleden in de Tunesische stad Sousse gebeurde en waarbij heel wat Britse toeristen om het leven kwamen.

Concreet grijpen de Britten voor deze video terug naar de richtlijn Run, Hide, Tell die voor het eerst werd geïntroduceerd in december 2015. Die geeft aan dat je bij tekenen van gevaar zoals geweerschoten of een ontploffing best meteen probeert te vluchten, maar enkel als er een veilige route is.

Spullen laat je achter en anderen probeer je aan te manen om mee te komen. Is er geen veilige uitweg mogelijk, wordt aangeraden om je te barricaderen in een afgesloten ruimte, en daarbij jezelf - en je telefoon - zo stil mogelijk te houden. Pas wanneer het veilig is, moet je de autoriteiten alarmeren en daarbij zo veel mogelijk details geven over de aanvallers.

”We willen dat mensen deze instructievideo bekijken op dezelfde manier als de veiligheidsfilmpjes in het vliegtuig voor vertrek. Niemand verwacht dat er iets gaat gebeuren, maar het is een verstandige veiligheidsmaatregel om mensen alvast te tonen wat ze in zo’n situatie moeten doen”, klinkt het.