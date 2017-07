PSV haalt Derrick Luckassen van AZ binnen

PSV heeft de tweede aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen. De club uit Eindhoven bereikte maandag een akkoord met AZ over de transfer van Derrick Luckassen. De 22-jarige verdediger verbond zich voor vijf jaar aan PSV, dat zich eerder al versterkte met de Mexicaanse international Hirving Lozano.

Luckassen stond ook in de belangstelling van landskampioen Feyenoord, maar hij gaf de voorkeur aan een overstap naar PSV. De multifunctionele verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, werd maandag medisch gekeurd door de Eindhovenaren en zette daarna zijn handtekening onder een contract tot medio 2022. Hij sluit dinsdag in de Zwitserse Alpen aan bij de selectie van trainer Phillip Cocu, die daar deze week op trainingskamp is.

“Ik heb puur op gevoel voor PSV gekozen”, vertelde Luckassen op de PSV-website. “Er waren wat andere opties, maar ik vind PSV een mooie club, een die bij me past. Ik hoop hier heel mooie tijden te beleven. Ik ben snel, sterk en wil mezelf graag bewijzen. Ik moet hard werken om aan spelen toe te komen en dat ga ik ook doen.”

De fysiek sterke Luckassen was afgelopen seizoen bij AZ een vaste waarde. Sinds zijn debuut in de hoofdmacht in 2014 speelde hij 65 competitiewedstrijden voor de Alkmaarders, waarin hij vijf doelpunten maakte. De geboren Amsterdammer bereikte met AZ dit jaar de finale van het toernooi om de KNVB-beker, waarin Vitesse te sterk bleek (0-2). PSV heeft naar verluidt zo’n 5 miljoen euro betaald voor Luckassen.