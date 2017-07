Deze monitoren zijn de onbeleefde ouders op speelpleinwerking beu: “Respecteer ons, alstublieft”

Gent / Sint-Amandsberg - De animatoren van de Pretfabriek, de speelpleinwerking van de Stad Gent, vragen meer begrip en appreciatie van de ouders. “We zijn vrijwilligers die zich keihard inzetten. Toch krijgen we bijna elke dag te maken met ouders die onbeleefd zijn.”

De Pretfabriek trekt elke dag tussen de 200 en 400 kinderen op de terreinen van basisschool De Wijze Boom in Sint-Amandsberg. De animatoren zijn vrijwilligers van rond de 16 jaar. Ze krijgen daarvoor 20 tot 25 euro per dag. Ze worden bijgestaan door hoofdanimatoren die iets ouder zijn en als jobstudent werken. Twee werknemers van de Jeugddienst begeleiden de werking ter plaatse.

De speelpleinwerking is laagdrempelig. Ouders hoeven hun kind niet vooraf in te schrijven. Wel wordt verwacht dat ze de aanmeldingsuren respecteren en zich aan de regels houden. En daar loopt het steeds vaker fout, zeggen enkele hoofdanimatoren. Ilona Rijkeboer: “Eerst dit: de meeste ouders respecteren ons. Maar bijna dagelijks zijn er kleine voorvallen die het ons moeilijk maken. Ouders die te laat komen, bijvoorbeeld, en dan kwaad zijn als hun kind er niet meer bij kan. Maar met zo veel kinderen en met het oog op veiligheid en vlot verloop, kunnen we na het inschrijvingsuur geen kinderen meer aanvaarden. Er zijn ook ouders die hun kind stiekem het terrein op laten lopen, zonder registratie, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.”

Ouders klagen ook als broertjes en zusjes, wegens verschillende leeftijden, niet samen in de opvang kunnen zitten. Of ze komen hun kinderen vóór het einde van de activiteiten afhalen. “Als je er iets van zegt, krijg je te horen Jij hebt daar niks over te zeggen”, zegt hoofdanimator Emma Daem. “We hebben vaak te maken met ouders die onbeleefd zijn. Dat komt hard aan. Er zijn er die klagen als de kleren van hun kinderen vuil zijn of de brooddozen niet leeg, of als speelgoed, dat ze nochtans niet mogen meebrengen, stuk gaat.”

Oproep

Ouders hebben soms onrealistische verwachtingen, vinden de animatoren. Daem: “Sommigen leggen de lat voor ons even hoog als voor professionele opvang. Ze willen tot in de details weten wat hun kind die dag heeft gedaan. Maar wij zijn geen professionelen. Met honderden kinderen kunnen wij geen heen- en weer-boekjes maken.”

De animatoren lanceren daarom een oproep aan de ouders. Daem: “Een grote dankjewel aan de vele ouders die ons en de regels respecteren. Maar aan de anderen: besef dat wij dit graag en met heel veel liefde doen, dat we er veel tijd insteken en ons keihard inzetten. Kom dus alsjeblief met een goed humeur, wees redelijk en heb niet de verwachtingen die je hebt ten aanzien van professionele opvang. En zeg het ook eens als het goed is. Dat horen we niet zo vaak.”