Red Flames maken zich op voor laatste EK-test

De Red Flames oefenen vandaag een laatste keer voor de start van het EK volgende zondag in Nederland. De nationale vrouwenvoetbalploeg neemt het deze namiddag om 15 uur in Denderleeuw op tegen Rusland, het nummer 25 van de wereld. Voor de Flames – die zelf 22ste staan op de wereldranking – moet de oefenmatch terug het nodige vertrouwen brengen na nederlagen tegen Frankrijk (2-0) en vooral Spanje (7-0).

Zondag spelen Tessa Wullaert en co. al hun eerste wedstrijd op het Europees Kampioenschap waardoor speelsters die zich nog wat vermoeid voelen deze namiddag gespaard zullen worden. “Ik wil tegen Rusland vooral meer rust zien in mijn ploeg”, zegt bondscoach Ives Serneels. “Het gebeurt nog te vaak dat we bij de minste druk de bal slecht ontzetten en hem kwijt zijn. Dat moeten we nu snel beter gaan aanpakken.”

De speelsters kunnen morgen nog even wat vrienden en familie opzoeken alvorens in de vooravond richting Nederland vertrokken wordt. Tot net na de eerste groepswedstrijd tegen Denemarken blijft de kern in Rheden (nabij Arnhem), nadien verplaatst het basiskamp van de Flames zich naar Tilburg.