Conservatieve voorvechtster van Brexit geschorst na racistische opmerking: “N*gger in the woodpile”

Anne Marie Morris, pro-Brexit parlementslid voor de Britse conservatieven, ligt onder vuur na een racistische uitspraak tijdens een meeting met een eurosceptische denktank,dat meldt de Huffington Post. Kort na het lekken van haar uitspraak werd aangekondigd dat Morris geschorst is uit de partij. Premier Theresa May voegde toe “geschokt” te zijn.

Morris deed de uitspraak tijdens een lunchmeeting met andere brexiteers en eurosceptici. Daar noemde ze de hypothetische situatie waarin het Verenigd Koninkrijk de EU zou verlaten zonder handelsakkoord de “real n*gger in the woodpile”. Laatstgenoemde uitdrukking is een archaïsch en racistisch spreekwoord. Het betekent ‘een belangrijk feit waar niemand aandacht aan lijkt te besteden’.

Gezien de openlijk racistische ondertoon is het spreekwoord in onmin geraakt.

Kort na het lekken van haar uitspraak verklaarde Morris dat het niet haar bedoeling was racistisch of kwetsend over te komen. Van andere parlementsleden kreeg ze de wind van voren.

Premier May verklaarde in het parlement dat “eenieder van ons te allen tijde voorname taal dient te gebruiken”. In een verklaring achteraf stelde ze “geschokt” te zijn en noemde ze de uitspraken van Morris “totaal inacceptabel”. Morris is intussen geschorst.