Kansen op Belgische zege stijgen: BMC zet vanaf nu in de Tour alles op kopman Greg Van Avermaet

Geen Richie Porte meer in de Tour. En plots ziet de wereld van Greg Van Avermaet er totaal anders uit. Tot zondag stond alles bij BMC in het teken van zijn Australische kopman. Na de opgave van Porte heeft de ploeg nog maar één optie: aanvallen, waar en wanneer het maar kan. En wie kan dat als geen ander? Aldus ploegbaas Ochowicz: “We rekenen op Greg voor zijn leiderschap.” Vanaf vandaag zet BMC alles op Van Avermaet.

Minder dan 24 uur na de ongelukkige val van Richie Porte raapte BMC-manager Jim Ochowicz gisteren in het Hôtel de Bordeaux in Bergerac de scherven bij mekaar. Het viel hem duidelijk zwaar. Sinds januari had de volledige Amerikaanse ploeg naar deze Tour toegeleefd met maar één doel. “Richie in Parijs op het podium krijgen.” Daarop was de ploeg geselecteerd, met die gedachte reed iedereen rond. Eén kopman, de rest allemaal in dienst van. Hooguit voor Van Avermaet was er af en toe een vrijbuitersrol weggelegd. Maar plots is die kopman er niet meer en, aldus Ochowicz, “dat verandert alles binnen de ploeg”.

Jacht op etappes

Wat dat verandert? De ploegleiding zelf wikte gisteren haar woorden. “De strategie zal wijzigen”, hield Ochowicz het vaag. En dat ze de nieuwe plannen niet allemaal open en bloot op tafel zullen leggen. Maar wie de puzzelstukken bij mekaar legt, hoeft geen glazen bol te hebben om te weten welke kant het zal uitgaan. Een andere klassementsrenner heeft BMC zonder Porte sowieso niet. Dus rest alleen de jacht op etappezeges. En aangezien de ploeg ook geen sprinter heeft, blijft er maar één categorie over. De punchers, aanvallers. Aldus Ochowicz: “Ik ben ervan overtuigd dat we vier of vijf renners hebben die een rit kunnen winnen.” Waarbij sportdirecteur Baldato de namen opsomde: “Carruso, Roche, maar ook De Marchi of Küng. En uiteraard vooral Greg Van Avermaet.”

Het is de logica zelve. Na de opgave van Porte kan maar één renner de status van kopman opeisen bij BMC. De enige die al een vrijbuitersrol had. Dan mag de ploeg het nog nuanceren. “Zoveel verandert er niet voor Van Avermaet”, probeerde Ochowicz het met een verwijzing naar de ritten richting Longwy en Station des Rousses. “Greg mocht al vanaf dag één zijn kans gaan in bepaalde etappes. Dat zal hij mogen blijven doen.”

Toch lijdt het geen twijfel dat de stem van Van Avermaet de volgende twee weken veel luider zal klinken bij BMC dan in de eerste Tourweek. Sowieso is er geen andere renner in de ploeg wiens palmares zelfs maar in de buurt komt van dat van Van Avermaet. Maar vooral heeft de laatste winnaar van Parijs-Roubaix bewezen dat hij het ook als rittenkaper in de Tour kan afmaken. Zie Le Lioran vorig jaar en Rodez in 2015 – hetzelfde Rodez waar ook dit jaar een rit aankomt. En laat dat het enige zijn wat BMC nog rest in de Tour. Ritzeges. Dat beseft ook de ploeg. “Greg leest een wedstrijd heel makkelijk.”, knikt Ochowicz. “En normaal gezien zal hij zeker nog een kans of twee, drie krijgen deze Tour.”

Anders dan de voorbije week zal hij het dan niet meer op zijn eentje moeten rooien, maar zal de ploeg volledig in zijn dienst rijden. Of met de woorden van Ochowicz: “Het is duidelijk dat we dan op Greg rekenen om de ploeg leiding en richting te geven.” Begrijp: de nieuwe kopman van BMC in deze Tour heet Greg Van Avermaet.

