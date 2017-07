Lotto-Soudal laat Roelandts gaan (naar BMC) en andere wielertransfers van op de rustdag

Na tien jaar stopt de samenwerking tussen Lotto-Soudal en Jürgen Roelandts (foto). De 32-jarige Vlaams-Brabander was voor de eerste keer als prof einde contract en genoot interesse van Bahrain-Merida en vooral BMC. Lotto-Soudal wilde graag nog langer door met Roelandts, maar besloot gisteravond niet langer mee te doen aan de race om zijn handtekening. Voor Lotto-Soudal is Roelandts na Gallopin (AG2R-La Mondiale) al de tweede renner met een zwaar contract die vertrekt.

De deal tussen Roelandts en BMC is nog niet helemaal rond, maar een mondeling akkoord is er wel. Het is nu aan BMC om de komende dagen de transfer af te ronden. Van Avermaet krijgt met Roelandts de versterking die hij wilde voor het voorjaar. Ze reden van 2008 tot 2010 nog samen bij Lotto.

Jungels legt aanbod van Sky naast zich neer voor Lefevere

Per traditie hield de Quick Step Floors-ploeg tijdens de eerste rustdag een mosselsouper met ­Belgische friet en bier. Maar midden het decor van Château Lagut in het piepkleine Négrondes bleef de radiostilte bij Lefevere heersen. Letterlijk had hij gisteren de mosselen aan wal, maar figuurlijk is dat nog altijd niet het geval. Er valt geen nieuws te melden. Het is wachten tot de laatste handtekening er staat, vooraleer de baas van de Belgische WorldTourploeg communiceert.

De makelaar van Bob ­Jungels, Gary McQuaid, had een nieuw gesprek. De Luxemburger heeft een interessant aanbod van Team Sky op zak, maar weigert te gaan. “Hij wil zich zelfs voor langer dan twee jaar aan deze ploeg binden”, aldus zijn Ierse agent. “Dit is de ploeg waar Bob zich van dag één heeft thuis gevoeld.”

Venturini wordt knecht van Naesen

Clément Venturini rijdt volgend jaar voor AG2R-La Mondiale. De 23-jarige Fransman verlaat na vijf seizoenen Cofidis. Venturini wordt gehaald om de klassieke ploeg rond kopman Oliver ­Naesen te versterken.

De beloftevolle Fransman won afgelopen weekend nog de slotrit van de Ronde van Oostenrijk voor Vanmarcke. Hij is ook een crosser. Afgelopen winter werd hij Frans veldritkam­pioen en eindigde vierde in de WB-manche van Hoogerheide.

Ploeg van Cavendish wil Meintjes terughalen

Dimension Data wil het team volgend jaar heroriënteren rond Louis Meintjes. De 25-jarige Zuid-Afrikaan rijdt momenteel noodgedwongen voor UAE Team Emirates, omdat hij nog een lopend contract had met ploegmanager Giuseppe Saronni waar hij – net als Rui Costa – niet onderuit kon. Door het opdoeken van Lampre-Merida hoopte Meintjes vrij spel te krijgen, maar hij lag juridisch nog vast bij de gehaaide tandem Saronni-Gianetti die de Verenigde Arabische Emiraten als hoofdsponsor vond.

Meintjes is een jeugdproduct van MTN-Qhubeka, waaruit Dimen­sion Data als WorldTourploeg doorgroeide. Door volop op Meintjes te jagen, toont Dimension Data dat het naast de oude spurters rond Cavendish ook voor jonge klimtalenten gaat. Net als vorig jaar dreigt de Zuid-Afrikaanse WorldTourploeg allerlaatste te worden. Volgend seizoen is Mark Cavendish bij Dimension Data aan zijn laatste luikje van een driejarig contract toe.