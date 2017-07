Grote verschillen bij alcoholcontroles: hier loopt bob het vaakst tegen de lamp

De zomerbobcampagne is een maand ver, maar nu al is duidelijk dat de resultaten erg hard verschillen per politiezone. In Knokke loopt één op de vier ­bestuurders tegen de lamp, in andere zones amper één op de honderd. “Wij controleren heel gericht, waardoor de pakkans hoog is”, klinkt het in Knokke. “Wij controleren liever veel en vaak”, klinkt het elders. Een aanpak waar ook verkeers­experts het meest achterstaan.

Waar je uitgaat in Vlaanderen, is heel bepalend voor waar en wanneer je moet blazen. Dat blijkt uit een rondvraag van onze regioredactie bij dertig politie­zones. Uitschieter is de zone Damme/Knokke-Heist. Daar zijn tot nu toe 199 ademtesten afgenomen, waarbij 52 bestuurders of 26 procent te veel ophadden. “Het is een heel hoog en triest cijfer. Maar we weten dat de pakkans bij ons heel groot is. We organiseren bewust kleine, gerichte acties. Dat is een keuze, omdat het tijdens de zomer heel druk is en we grootschalige controles moeilijk kunnen combineren met ons reguliere politiewerk”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe.

Staan ze in Knokke vooral ’s avonds bij zomerbars en evenementen, kiezen andere zones ervoor om zelfs overdag in een rustige woonwijk op te duiken. “Wij gaan heel bewust voor véél controles, op elk moment van de dag. De burger moet het gevoel krijgen dat hij áltijd kan worden tegengehouden. Anders zijn er die denken dat ze buiten schot blijven”, zegt Joris Berger, plaatsvervangend korpschef van de politiezone Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken. Ook in zones als Aalst en Willebroek/Mechelen kiezen ze vooral voor véél ademtesten.

Gevaarlijke kruispunten

Verkeersexpert Willy Miermans steunt die aanpak en wijst op het gevaar van al te selectieve controles. “De subjectieve pakkans blijft het aller­belangrijkste: dat je echt op elk moment aan de kant gezet kan worden. Dat effect haal je toch vooral door veel en overal te controleren. De boodschap kan niet zijn dat enkel mensen die ’s avonds op stap gaan en drinken, een controle moeten verwachten.”

Elk jaar volgt na de zomerbobcampagne een evaluatie. Daarbij wordt de aanpak van politiezones tegen het licht gehouden. “We weten dat bepaalde zones een eigen accent leggen. Dat kan, omdat in sommige zones toevallig meer dancings of gevaarlijke kruispunten zijn. De algemene boodschap moet wel blijven: niemand heeft vrij spel”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

De campagne loopt nog tot eind augustus. Bij de vorige zomerbobcontroles had 3 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel op.

De ‘nuchterste’ regio’s

- 1 2% Politiezone Aalst: 21 van 1.725 ­geteste bestuurders ­hadden te veel op

- 1 3% Sint-Truiden, ­ Gingelom, ­Nieuwerkerken: 5 van 383

- 1 4% Bever, Gooik, Galmaarden, Herne, Lennik, Pepingen: 4 van 291

- 1 9% Ternat, Affligem, Roosdaal, ­Liedekerke: 13 van 678

- 2% Vilvoorde, Machelen:53 van 2.701

De meest beschonken regio’s

- 26% PolitiezoneKnokke- Heist, Damme: 52 van 199 geteste bestuurders hadden te veel op

- 18% Oudenaarde, Zingem,Kruishoutem, Kluis-bergen, Wortegem-Petegem: 26 van 140

- 11 8% Temse, Kruibeke:13 van 110

- 10% Sint-Genesius-Rode, ­ Linkebeek, Drogenbos:13 van 130

- 9% Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem: 13 van 145