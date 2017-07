“Hij moet eruit!” Hoe Open VLD besliste om Geert Versnick dan toch te dumpen

“Eindelijk”, zuchtten ze gisteravond bij Open VLD. Eindelijk houdt de mandatenkoning van de liberalen de eer aan zichzelf. Niet door de veel zwaardere schandalen waarvoor hij al in opspraak kwam, wel door een paar nachten in Bangkok. Zijn reden om nu wel op te stappen? De druk van Open VLD-voorzitter Rutten, maar toch vooral ook de vrees dat de Thaise nachten hem zouden blijven achtervolgen.

“Hij moet stoppen, hij moet eruit!” Op het partijbureau van Open VLD knikt iedereen nu wél instemmend wanneer Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten op tafel slaat. De onthullingen van oppositiepartij Groen over de dure overnachtingen van Versnick in Bangkok, op kosten van de belastingbetaler, zijn voor alle liberalen een brug te ver.

Nochtans was de Oost-Vlaamse gedeputeerde absoluut niet aan zijn proefstuk toe. Hij liet zich eerder al als gedeputeerde spon­soren door bouwbedrijven, was een van de spilfiguren in het Optima-schandaal, en weigerde open kaart te spelen over zijn verloning. Toen mocht hij van zijn partij ­altijd blijven zitten. Een paar nachten in Bangkok wippen hem nu definitief uit het zadel. Maar ook dat ging gisteren niet zonder slag of stoot.

Foto: fvv

“Mijn integriteit is belangrijk”

Na het partijbureau gaat onverbiddelijk het slot op de partijcommunicatie. Alle toppers houden de lippen stijf op elkaar terwijl Rutten naar Versnick belt. Die had ’s ochtends nog gehoopt dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen. Door de brugdag was de provincie toch gesloten en had hij nog wel even de tijd om zijn uitleg voor te bereiden voor zijn collega-gedeputeerden. Maar Rutten laat er deze keer geen gras over groeien. Ze laat hem meteen weten dat het “een goed teken zou zijn dat je opstapt”. “Kun je nu echt zelf nog zeggen dat je op een integere manier bezig bent met belastinggeld?”, werpt ze hem zelfs in zijn gezicht.

Na het telefoontje duurt het nog even voor Versnick zijn beslissing neemt en een persbericht uitstuurt. Daarin verkondigt hij – o ironie – het “belang van zijn integriteit”. Geen sprake van een schuldbekentenis over zijn ge­peperde hotelrekeningen of on­nodige tussenstops in Bangkok. Hij ontkent niets maar benadrukt dat de feiten op “een ongefundeerde manier” gebracht worden.

Hij belt meteen ook zijn collega-gedeputeerden op en benadrukt dat zijn ontslag “géén schuld­bekentenis is”, maar dat hij al “het gedoe” niet meer zag zitten. “Dat gaat mij blijven achtervolgen in deze nieuwsluwe vakantieperiode.”

Alles terugbetalen

Bij Open VLD slaken ze een zucht van verlichting als het persbericht verschijnt. “Juiste beslissing. Integriteit is belangrijk. Als on­terechte vergoedingen zijn uit­gekeerd, zal hij ze terugbetalen”, tweet Rutten. Tevergeefs had ze Versnick al een paar keer naar de uitgang proberen te duwen, altijd zonder succes. De mandatenkoning, die al meer dan dertig jaar meedraait in de partij en daar ook een stevig boekje over kan opendoen, bleef altijd zitten. Rutten moest zich maar tevredenstellen met zijn belofte dat hij in 2018 een punt zou zetten achter zijn politieke carrière.

‘s Avonds spreekt Rutten nog harde taal in Terzake. “Als hij niet was opgestapt, zou ik die keuze wel in zijn plaats gemaakt hebben”, zegt ze. Zijn partijkaart mag hij houden “want ik ga nooit de idealen van mensen afnemen” maar Rutten spreekt wel over het einde van een tijdperk. “We zitten nu duidelijk in een klimaat waarin politici bewust en voorzichtig moeten omgaan met belastinggeld. Er is een lijn getrokken en de maat was vol.”

Dat spierballengerol is fel overdreven volgens andere Open VLD’ers. “Iedereen wilde dit, maar we konden hem nooit verplichten”, klinkt het. “Maar nu besefte hij zelf wel dat hij hier niet meer uit zou geraken.”