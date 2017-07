Na de zomer opent de nieuwe vestiging van haar Schoonheidsschool in Gent, maar Lesley-Ann Poppe kocht zopas nóg een pand, in de Antwerpse Lange Nieuwstraat.

“Daar gaat in januari Campus Belvedère van start”, zegt ze. Bovendien focust Poppe niet meer alleen op op­leidingen tot schoonheids­specialiste, maar is ook uitgebreid naar cursussen ‘Lifestyle’. “Daarmee proberen we in te zetten op alles wat in de mode is, zoals een cursus assertiviteit of lessen om personal coach te worden.”