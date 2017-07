‘Eigen Kweek’-acteur speelt naast wereldster in nieuwe film

Sam Louwyck, de West-Vlaamse acteur bekend van Anyway the Wind Blows en Eigen Kweek, heeft een rol te pakken in de nieuwste film van Hollywoodster Nicolas Cage. De prent, Mandy, wordt zelfs integraal gedraaid in ons land en de productie is in handen van het Waalse uMedia, dat dankbaar gebruikmaakt van het taxsheltersysteem en wel vaker buitenlandse samenwerkingen afsluit.

In de film – een ‘actiethriller’, volgens IMDB – gaat Cage achter een sekte aan die zijn geliefde vermoordde. Louwyck is al meteen, samen met Cage, te bewonderen in de openingsscène. “Ik kijk er echt naar uit”, vertelt hij aan Cinevox. “Ik ben ook benieuwd om van dichtbij te zien hoe hij speelt. Vroeger zeiden mensen zelfs dat we op elkaar lijken.”

Monica Bellucci

De tijd dat alles wat Nicolas Cage aanraakte in goud veranderde, is al even voorbij – Left Behind, iemand? Maar ook al lijkt hij tegenwoordig ­eender wat aan te nemen wat een cheque ­oplevert, zijn producties kunnen nog steeds rekenen op wereldwijde ­aandacht.

Mandy, in een regie van Panos Cosmatos, moet volgend jaar in de zalen te zien zijn. Behalve Louwyck, die ook al mocht opdraven naast Monica Bellucci inLe Meraviglie, is ook de actrice Line Pillet aan boord. Zij stal eerder al de show in Little Black Spiders en Paradise Trips, en heeft nu liefst tien draaidagen.