CLUBNIEUWS. AA Gent houdt plaatsje vrij op ploegfoto, sterkhouder van Genk lonkt naar Spanje

Thomas Foket, die deze week geopereerd wordt aan zijn hart, was gisteren niet aanwezig bij het nemen van de officiële ploegfoto van AA Gent in de Ghelamco Arena. Maar de Buffalo’s hielden wel een plaatsje vrij voor de rechtsachter die een woelige week achter de rug heeft. Een assistent-kine nam pro forma zijn plaats in zodat Foket er later bij kan geplaatst worden. Overigens had het van Anderlecht overgekomen talent Nicolas Raskin tijdens de voorbereiding het rugnummer 32 van Foket overgenomen omdat AA Gent ervan uitging dat de Foket naar Atalanta ging. Maar Foket zal zijn rugnummer behouden en Raskin krijgt het nummer 24.



AA Gent heeft Theo­philus Solomon op het oog. Solomon, een 21-jarige Nigeriaanse aanvaller van HNK Rijeka, was tot voor kort een ploegmakker van Franko ­Andrijasevic. ­Solomon was eerder ook al in beeld bij Eupen en Lokeren. Vorig seizoen scoorde ­Solomon zeven competitietreffers voor landskampioen Rijeka. (ssg, vdm)



KRC GENK. Pozuelo lonkt naar terugkeer Betis Sevilla



"Ik ben voorlopig niet van plan om mijn contract bij Genk te verlengen.” Dat vertelt Alejandro Pozuelo in de Andalusische sportkrant El Decano Deportivo. Pozuelo herstelt nog altijd van een liesblessure, maar toch deed Genk hem een contractvoorstel van vier seizoenen, in plaats van de huidige twee die hij nu nog heeft lopen. De deadline van 1 juli verstreek met een oorverdovende stilte, maar nu laat Pozuelo dus weten zijn contract momenteel niet te willen verlengen. Sterker nog: hij laat verstaan dat hij een terugkeer naar Betis Sevilla wel ziet zitten.

“Dat zou voor mij de ideale stap zijn”, vertelt hij. “Maar ik heb in Genk nog twee jaar contract en ze willen me daar aan houden. Ze vragen veel geld voor mij en dat bemoeilijkt een terugkeer.” (rco)



KV OOSTENDE. Zeemeerminnen en raften op de fandag

Voor de derde zomer op rij vormden de zeedijk en het sportstrand ter hoogte van het Thermae Palace Hotel het decor voor de pittige fandag van KV Oostende. De klassieker, een handtekeningsessie met fotomoment, bleek ook nu hoog op de to-do-lijst van veel supporters te staan. De nieuwigheid, een rafting battle tussen spelers en supporters, lokte eveneens heel veel belangstelling. Bij de voorstelling op een podium steeg de applausmeter het hoogst bij lieveling Fernando Canesin. Uiteraard was ook een andere vaste waarde, de knappe zeemeermin gekleed in een groen-rood-gele bikini, heel populair. Het zou natuurlijk KVO niet zijn of er was een artiestenparade aan de fandag gekoppeld. (rpo)

ANTWERP. Alle abonnementen de deur uit

De Antwerpkern werkte na de vrije zondag alweer twee trainingssessies af. Voor de middag onderwierp coach Bölöni zijn kern - net als vorige week op maandag - andermaal aan een loodzware looptraining. Dierckx, die zaterdag op het veld van Cappellen een trap op de voet had geïncasseerd, trok naar het ziekenhuis voor verder onderzoek maar de flankaanvaller, die verder individueel trainde, moet zich schijnbaar weinig zorgen maken en zou alweer snel kunnen aanpikken. Limbombe, die zaterdag na een charge op de bil van het veld moest worden geholpen, was alweer op de been en ondervond nog maar weinig hinder aan de bil. Gisteravond werkte de Antwerpkern een hoofdzakelijk tactische training af. Ook de beloften Achter en Ofosuhene waren nog steeds van de partij. N’Diaye (scheur kuit) houdt het nog steeds bij individueel werk en krijgt nog altijd intensieve behandeling. Salif Dramé, de tester van Monaco, werd doorgestuurd.

Alle abonnementen voor tribune 2 en 3 zijn de deur uit waardoor Antwerp volgend seizoen steeds voor een uitverkochte Bosuil speelt. (gegy, stdr)

WAASLAND-BEVEREN. Scan voor Caufriez

De manschappen van Philippe Clement werkten gisteren hun eerste training na de stage af. Maximiliano Caufriez trainde individueel na last aan de kuit en laat morgen een scan nemen. Floriano Vanzo en Niels De Schutter werden vorige week vrijdag overigens succesvol geopereerd en kunnen aan hun revalidatie beginnen. Voorts is Waasland-Beveren nog op zoek naar vrijwilligers die een paar keer per week de handen uit de mouwen willen steken om het hoofdveld en de oefenterreinen te onderhouden. (whb)

STVV. Vanavond oefenen tegen promovendus van Duchâtelet

STVV oefent vanavond om 19 uur tegen Carl Zeiss Jena. Dat is één van de vijf clubs uit het netwerk van Roland Duchâtelet. De Duitsers zijn momenteel op stagen in Sint-Truiden en maken dus van de gelegenheid gebruik om te oefenen tegen de kanaries. Eind vorig seizoen promoveerde Carl Zeiss na vijf jaar vierde klasse weer naar de Derde Bundesliga.

De selectie van Carl Zeiss Jena bestaat bijna uitsluitend uit Duitsers. Met uitzondering van doelman, wiens naam ongetwijfeld een belletje doet rinkelen. Limburger Jo Coppens, die vorige week ruilde Roeselare ruilde voor Jena. Hij tekende er een contract voor drie seizoenen. Ook de sportief directeur is een Belg: Kenny Verhoene, ex-speler van onder andere Gent en Kortrijk. (pivan)

KV MECHELEN. Drazic sluit aan op stage, Ninis krijgt zijn kans

e spelers vanKV Mechelen zijn gisteren begonnen aan hun vijfdaagse stage in het trainingscomplex van de KBVB in Tubeke. Om 8 uur vertrokken spelers en staf in Mechelen, twee uur later stonden ze al op het veld voor hun eerste training. Halfweg de ochtendtraining maakte ook aanwinst Stefan Drazic zijn intrede op de stage. De Serviër moest afgelopen weekend nog even terug naar Belgrado en landde pas maandagochtend opnieuw in België. De nieuwe spits observeerde de rest van de training aan de zijlijn en werd tijdens een drinkpauze uitgebreid begroet door zijn ploegmaats en coaches. Uros Vitas, een oude bekende van Drazic van bij de Servische U20 wordt zijn kamergenoot in de eerste week bij zijn nieuwe club. Om 18 uur werd er nog een tweede keer getraind. Deze keer met Drazic, maar achter gesloten deuren. Seth De Witte en Sotiris Ninis trainden allebei voluit. Voor de Griekse middenvelder is het niet uitgesloten dat hij dit seizoen toch nog bij KV kan blijven. Zijn situatie wordt geëvalueerd na de competitiestart. (thst)