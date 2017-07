Woordvoerder federaal parket: “Zoveel telefoon op 22 maart dat mijn gsm ervan gesmolten is”

Op 22 maart 2016, de dag van de aanslagen in Brussel en Zaventem, kreeg parketwoordvoerder Eric Van der Sypt zoveel telefoons van journalisten dat zijn gsm ervan kapot ging. “De batterij is gewoon gesmolten”, vertelde hij dinsdagochtend op Radio 1.

Eric Van der Sypt (55) is de voorbije jaren en maanden een bekende naam en een vertrouwd gezicht geworden. Dat dankt hij aan zijn functie als woordvoerder van het federale parket. Nochtans is dat niet zijn hoofdberoep, want eigenlijk is hij een magistraat. “Maar het is wel stilaan een fulltime job aan het worden”, zegt hij op Radio 1.

Zijn telefoon staat dan ook roodgloeiend telkens er iets gebeurt. Zo ging het ook op 22 maart, toen terroristen een aanslag pleegden in Brussels Airport en op een metrostel in de Brusselse metrohalte Maalbeek. “Op die dag heb ik zoveel telefoon gekregen dat mijn gsm het voor bekeken heeft gehouden. Die trilde zoveel dat hij veel te warm werd en de batterij begon te smelten. Die trok helemaal krom. Nu heb ik gelukkig een beter toestel, dat langer meegaat.”

Van der Sypt werd eind vorig jaar door onze redactie nog opgenomen in de 50 van Het Nieuwsblad, de lijst met de smaakmakers van het voorbije jaar. Daar haalde hij het gsm-verhaal ook al even aan.