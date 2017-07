Deze vrouw durft niet te reizen, maar slaagt er toch in prachtige reisfoto's te maken

Jacqui Kenny lijdt aan agorafobie, dat is een angst voor open ruimtes en maakt dat je het moeilijk hebt om je eigen vertrouwde omgeving te verlaten. Toch is ze benieuwd naar de wereld en daarvoor bood Google Street View een goede oplossing. Terwijl ze zich in haar appartement verschuilt, slaagt ze er bovendien zelfs in om zo mooie 'reisfoto's' te maken.

De Nieuw-Zeelandse Jacqui Kenny, die nu in Londen woont, is dan wel niet lichamelijk in staat om de wereld rond te reizen, maar heeft daar een soort van oplossing voor gevonden: Google Street View. Met behulp van het programma is ze zo in staat de aarde te verkennen en er vervolgens haar eigen ding mee te doen.

"Op een dag was ik aan het zoeken op Google Street View en voor ik het wist, was ik screenshots aan het nemen van aangrijpende onderwerpen en plaatsen", vertelt ze in een interview met National Geographic. "Na de wereld een tijdje te verkennen, begon ik me te realiseren dat de camera van Google Street View me een zekere schoonheid hielp ontdekken en me ook de mogelijkheid gaf om de wereld te cureren zoals ik die zie."

Ondertussen heeft ze al 27.000 screenshots genomen en er ongeveer 200 van gedeeld op haar Instagram met de toepasselijke naam Agoraphobic Traveller. Het project heeft haar goed geholpen. "Het heeft me in contact gebracht met heel wat mensen die aan agorafobie lijden, dus ik voel me een stuk minder eenzaam. Het maakt bovendien dat ik meer zin heb om echt te reizen en mijn angsten het hoofd te bieden."

