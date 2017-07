Dochter van Bruce Willis en Demi Moore openhartig over verslaving

Tallulah Willis is nog maar 23 jaar, maar heeft al een hobbelig parcours afgelegd. Zo is ze ondertussen drie jaar verlost van een alcohol- en cocaïneverslaving, maar heeft ze op Instagram nu ook openhartig gepraat over haar eetstoornis en depressie.

Tallulah Willis zou in een negatieve spiraal terechtgekomen zijn toen haar ouders er in 2000 besloten als koppel de brui aan te geven. Op jonge leeftijd kwam ze zo al in contact met alcohol en drugs en op haar zeventiende werd ze een eerste keer gearresteerd. Ondertussen is ze 23 en heeft ze er al een woelig leven opzitten. Ze is sinds drie jaar clean en nuchter en probeert haar leven terug op de rails te krijgen.

In een emotionele terugblik op Instagram is ze open over de depressie een eetstoornis waar ze bovendien ook nog mee te kampen kreeg. Ze deelde daarom een foto van drie jaar geleden waarbij ze een blikje bier vasthoudt en een joint tussen haar lippen heeft bengelen. "Drie jaar geleden was ik een ondervoede bonenstaak. Vanbinnen schreeuwden mijn diepste wonden om hulp, maar die vielen keer op keer in dovemansoren. Ik hechtte geen waarde aan mijzelf, mijn leven of mijn lichaam en ik dus strafte ik mezelf constant omdat ik niet goed genoeg was. Zelfvernietiging gevoed door medicatie gaf me een schild en maakte dat de wereld om me heen stil werd."

Verloren jaren

Gelukkig was er licht aan het eind van de tunnel voor Tallulah. "Ik werd uiteindelijk uit mijn hol gehesen op de ruggen van enkele sterke mensen en ik zal hun daar eeuwig dankbaar voor zijn. Die dag kreeg ik mijn leven opnieuw cadeau. Ik hou van het meisje in de foto, ik ween voor haar en treur om haar verloren jaren. Ik draag ze altijd in mij en mag haar nooit te ver laten gaan. Ik heb geen agenda, ik spreek enkel over mijn eigen weg en nuchter zijn is met voorsprong het belangrijkste ding dat ik heb gedaan in mijn 23 jaar."