3 trends binnen de financiële arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt blijft erop vooruit gaan voor finance professionals dit jaar en bedrijven werven meer personeel aan om hun verdere groei te kunnen ondersteunen.

Bij een Jobfeed analyse van het aantal geadverteerde vacatures, zag Walters People dat de vraag naar finance specialisten in de eerste helft van dit jaar met 21% gestegen was in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Welke profielen zijn het meest in vraag en waar bevinden die jobs zich dan? Coraline Hees, Team Leader, licht 3 trends op de Belgische financiële arbeidsmarkt verder toe.

1. Boekhouders blijven fel gegeerd in Antwerpen

De vraag naar boekhouders is nog steeds het hoogst in Vlaanderen: maar liefst 85% van alle geadverteerde jobs binnen boekhouding bevindt zich in een Vlaamse provincie. Boekhouders die open staan voor een nieuwe opportuniteit hebben de meeste keuze in Antwerpen, waar we een toename van 40% zien in het aantal vacatures ten opzichte van vorig jaar.

“Ervaren meertalige professionals met een grondige kennis van boekhouding en tax zijn vandaag niet alleen sterk in vraag bij boekhoudkantoren, maar ook binnen de bedrijfswereld. Zij verwachten dan ook enige flexibiliteit van hun werkgevers wanneer er onderhandeld wordt over salaris”, vertelt Hees.

2. Controle & analyse jobs bij Brusselse headquarters

Na een aantal jaren bij een “Big 4” ruilen externe auditors hun job vaak voor een analyse of controle functie die dichter bij de business staat. Met één derde van de vraag, zijn analysten en controllers het meest gevraagd in Brussel.

“Het merendeel van grote bedrijven met internationale activiteiten hebben hun headquarters in de hoofdstad, waardoor de vraag naar controlling en analytische professionals het hoogst is in Brussel”, zegt Hees.

