Ronaldo en zijn Georgina genieten van hun vakantie, maar de grote vraag luidt: is baby nummer vier op komst?

Hij won afgelopen seizoen zowat alles wat er te winnen viel en dus geniet Cristiano Ronaldo met volle teugen van zijn zomervakantie. In het gezelschap van zijn Georgina uiteraard. Vooral het buikje van de vriendin van CR7 is waar iedereen tegenwoordig naar kijkt. Is mevrouw Ronaldo zwanger?

De Portugese superster van Real Madrid en zijn Spaanse geliefde verblijven momenteel op Ibiza. Daar is het uiteraard bloedheet momenteel en dus is Georgina in bikini te zien op de vele foto’s die van haar en haar vriend gemaakt worden.

Er doen al een tijdje geruchten de ronde dat het voormalige kamermeisje zwanger is. Dat zou voor Ronaldo nummer vier zijn na Cristiano Jr. (7) en de kersverse tweeling Eva en Mateo, via een surrogaatmoeder. Het blijven voorlopig echter geruchten want het koppel heeft nog geen zwangerschap aangekondigd. Al lijkt hun liefdevol gedrag ten opzichte van elkaar, zoals Ronaldo die over Georgina’s buik wrijft, er wel op te wijzen...

