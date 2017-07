Dit is de Amerikaanse soldaat die liever voor ISIS wil vechten: “Wil de meest pijnlijke manier kennen om mensen te martelen”

Het is misschien wel een van de ergste nachtmerries van het Amerikaanse leger: een eigen soldaat die banden heeft met ISIS. Maar dat lijkt nu toch gebeurd te zijn in de VS. Afgelopen weekend arresteerde de FBI soldaat Ikaika Erik Kang omdat die banden zou hebben met terreurgroep Islamitische Staat.

Afgelopen weekend stormde een speciale eenheid van de federale politie FBI binnen in het appartement van de 34-jarige Ikaika Erik Kang, een onderofficier bij het leger die opgroeide in Hawaï en daar ook gelegerd was. Hij had een dag eerder trouw gezworen aan ISIS. De militair had ook al een drone gekocht. De bedoeling zou geweest zijn om dat toestel in te zetten als verkenningsvliegtuig tegen de Amerikaanse troepen in Irak en Syrië.

Daarnaast wordt hij er ook van verdacht geprobeerd te hebben militaire documenten, zowel geheime als niet-geklasseerde maar wel gevoelige info, naar de terroristische beweging te verzenden. De opgepakte soldaat maakte ook filmpjes van gevechtstrainingen van het Amerikaanse leger en speelde die dan door aan ISIS. Of dat dacht hij toch. In werkelijkheid bleek het om undercoveragenten van de FBI te gaan. Die werden in augustus 2016 ingeschakeld toen Kang op de radar van het Amerikaanse leger kwam uit vrees dat de soldaat zou radicaliseren.

Vlaggen van ISIS Foto: BELGAIMAGE

Kang had recent een van de geheime agenten, vanwie hij dus dacht dat het om ISIS-leden ging, gezegd dat hij “een hele groep mensen wilde doden.” Kang wilde ook zelf voor Islamitische Staat gaan vechten in Irak en Syrië, zo had hij een van de undercoveragenten toevertrouwd. “Mensen zeggen nog steeds dat het illegaal is om mee met ISIS te vechten. Maar zo zie ik het niet. Eigenlijk zijn het gewoon mensen die anderen die een genocide plegen bestrijden”, had Kang de geheime agente verteld.

Een paar maanden eerder had Kang bovendien al onderzoek gedaan naar wat de ‘meest effectieve en pijnlijke manier was om mensen te martelen’ om die te kunnen toepassen, had hij gezegd aan undercoveragenten. Kang zou ook zijn sympathie hebben uitgesproken voor Omar Mateen, de man die in juni van vorig jaar 49 mensen doodschoot in homonachtclub Pulse in Orlando. “Hij deed wat hij moest doen”, zei Kang daarover. Of ook beweringen dat “Hitler gelijk had om zoveel Joden te doden.”

Lone wolf

Na zijn arrestatie ontdekte de politie meer dan 486 documenten op de computer van Kang die op een of andere manier refereerde naar ISIS. De FBI verzekert wel dat geen documenten of filmpjes in de handen van ISIS zijn gevallen, net omdat het geheime documenten waren die de documenten aannamen. De federale politie vermoedt ook dat Kang een zogenaamde ‘lone wolf’ is en dat hij dus alleen handelde.

Het Amerikaanse leger in Irak Foto: REUTERS

“In shock”

De vader van Kang zegt in Amerikaanse media in shock te zijn door de berichten dat zijn zoon banden zou hebben met ISIS. “Hij was een geweldig kind”, zegt Clifford Kang. “Hij was wat stil, maar ik was ook niet van het extraverte type. Hij was een normale jongen die gewoon opgroeide in Waimanalo. Ik heb hem nooit over ISIS horen praten.”

Volgens Clifford leidt zijn zoon mogelijk aan een posttraumatische stressstoornis. Kang heeft namelijk een aantal jaar gevochten in Irak en Afghanistan, voor het Amerikaanse leger. Hij was op missie in Irak in 2010 en had ook legerdienst in Afghanistan in 2014, nadat hij zich in 2001, een aantal maanden na de aanslagen van 11 september, bij het Amerikaanse leger had aangesloten. Opvallend detail: Kang kreeg heel wat erkenningstekens van het leger van Amerika, waaronder ook een medaille om als soldaat te dienen in de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme.

Psychische problemen

Ook de advocaat van Kang zegt dat zijn cliënt psychische problemen heeft. Tijdens zijn legerdienst zou de militair ook vaak woede-uitbarstingen hebben gehad. En het zou niet de eerste keer geweest zijn dat hij gewelddadige statements maakte. “Het leek alsof hij geen filter had”, vertelt medesoldaat Chris Sanders die met Kang mee in Irak zat. “Hij zei gewoon letterlijk alles wat in zijn hoofd kwam. En hij besefte niet dat dat vaak mensen heel oncomfortabel deed voelen. Omdat hij zich soms zo raar gedroeg hebben we het nog over hem gehad en zeiden we tegen elkaar dat “die gast ooit nog in het nieuws zal komen.”

Het bleken profetische woorden van Sanders, want nu is Kang dus opgepakt.