VIDEO. Piqué waagt zich aan absurde Japanse monsterhit (maar laat het zingen best aan Shakira over...)

Barcelona-verdediger Gerard Piqué geniet momenteel nog van een deugddoende vakantie voor hij het nieuwe seizoen bij Barcelona aanvat. In Japan ontmoette hij DJ Piko, die eind vorig jaar wereldberoemd werd met zijn absurde hit ‘Pen Pineapple Apple Pen’ (zie video onder). Piqué waagde zich samen met Piko aan de karaokeversie van de monsterhit... maar laat het zingen best aan vrouwlief Shakira over.