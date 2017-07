Langer leven? Drie kopjes koffie per dag kunnen helpen

Twee nieuwe grootschalige onderzoeken hebben uitgewezen dat koffie drinken wel eens je leven zou kunnen verlengen. Met drie kopjes per dag doen vooral de mannen een goede zaak, maar ook het effect op vrouwen is niet gering. Daar toosten we op!

De eerste studie, die werd uitgevoerd door het Imperial College London en het UN International Agency for Research on Cancer, volgde 16 jaar lang 520.000 personen boven de leeftijd van 35. Zo ontdekten de onderzoekers dat wie dagelijks drie kopjes koffie achterover sloeg 18 procent minder kans liep om te sterven tijdens die periode dan diegene die geen koffie dronken. Minder goed nieuws was er wel voor de vrouwen, want daar was het verband teruggedrongen tot 8 procent.

Bovendien komen Amerikaanse wetenschappers op ongeveer hetzelfde moment met hun eigen bevindingen naar buiten die de resultaten van het ander onderzoek onderschrijven. De University of Southern California volgde 16 jaar lang 168.000 mensen en daaruit konden ze dan weer concluderen dat zij die dagelijks een kopje drinken 12 procent minder kans liepen om in die periode aan hun einde te komen.

Decafeïne

Met de caffeïne in de koffie had het in elk geval niets te maken, want de personen die decafeïne dronken, vertoonden dezelfde lagere sterftecijfers. Koffie drinken zou volgens de onderzoekers vooral gelinkt zijn aan een verminderd risico op leverziektes, hart- en vaatziekten, hartaanvallen en aandoeningen aan het spijsverteringskanaal en dat dankzij de antioxidanten die zich in de koffieplant bevinden.

"Niet schadelijk"

Toch wil dat ook niet meteen zeggen dat je naar de dichtste koffiebar moet hollen, want meer onderzoek is nog nodig. "Met ons onderzoek toonden we wel aan dat in alle landen de resultaten gelijkaardig waren en dat los van de manier waarop koffie wordt gedronken", zegt hoofdauteur Dr. Marc Gunter. "Dat gezegd zijnde, toont onze studie ook aan dat gematigd koffie drinken - tot ongeveer drie kopjes per dag - niet schadelijk is en dat koffie in je dieet integreren mogelijk voordelen voor de gezondheid kan hebben."