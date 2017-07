Werder Bremen bindt Gebre Selassie langer aan club

Theodor Gebre Selassie zal ook na komend seizoen het shirt van Werder Bremen dragen. De Bundesligaclub brak het aflopende contract van de Tsjechische international (43 caps) open. Details over de nieuwe verbintenis zijn niet vrijgegeven.

De 30-jarige flankverdediger met Ethiopische roots maakt al sinds 2012 deel uit van Werder Bremen. “Hij speelt een heel grote rol in ons elftal en mede dankzij zijn goeie prestaties in de tweede seizoenshelft, zijn we erin geslaagd de scheve situatie recht te trekken”, zegt sportief directeur Frank Baumann.

Werder Bremen beëindigde het voorbije seizoen op de achtste plaats nadat het een tijd in degradatiegevaar had verkeerd. De club bereidt zich voor op het nieuwe seizoen in het Oostenrijkse Zillertal.