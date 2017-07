De Slovaakse winger Robert Mak draagt komend seizoen opnieuw het shirt van PAOK Saloniki. De Griekse kampioen leent hem voor een jaar van Zenit Sint-Petersburg, zo raakte dinsdag bekend.

De 26-jarige Mak kent PAOK want hij voetbalde er al tussen 2014 en 2016. Daarvoor was hij vier jaar aan de slag bij het Duitse Nürnberg. Vorig seizoen tekende Mak in zeventien competitiematchen bij Zenit voor vier goals. De Slovaak heeft 36 caps achter zijn naam. Daarin scoorde hij drie keer.