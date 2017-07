Hertha Berlijn geeft zoon van Jurgen Klinsmann contract

Jonathan Klinsmann, zoon van de Duitse ex-international Jurgen Klinsmann, heeft een contract ondertekend bij Hertha Berlijn.

De 20-jarige doelman overtuigde de Bundesligaclub tijdens een stageperiode. “Hij straalt rust en vertrouwen uit en technisch en atletisch haalt hij een goed niveau”, bevestigt de doelmannentrainer van Hertha Zsoly Petry.

Jonathan Klinsmann stond in de Verenigde Staten, waar zijn vader lange tijd bondscoach was, onder de lat bij de California Golden Bears. In maart won hij met de Amerikaanse U20 de CONCACAF Gold Cup. Hij werd toen verkozen tot beste doelman. Bij Hertha BSC wordt Klinsmann derde keeper na Rune Jarstein en Thomas Kraft.