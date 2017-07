Vergeten slachtoffers van diplomatiek conflict: honderden achtergelaten kamelen sterven van dorst

Het conflict tussen Qatar en Saoedi-Arabië treft niet alleen de Qatarese economie en bevolking. Ook kamelen uit het land krijgen het hard te verduren. Honderden kamelen sterven van honger en dorst omdat ze vastzitten in het grensgebied tussen de twee landen.

Zo’n maand geleden verbrak Saoedi-Arabië alle banden met golfstaat Qatar. Ook Egypte, Bahrein, Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten schortten alle banden met hun buurland op. In de praktijk betekende dit dat de landen hun luchtruim en havens sloten voor vliegtuigen en schepen uit Qatar. Ook vanuit die landen zelf werden alle vluchten naar het emiraat geannuleerd. Uitvoer van voedsel van Saoedi-Arabië naar Qatar, goed voor zo’n 90 procent van de voedselimport in de golfstaat, werd stopgezet. De reden voor deze breuk? Beide partijen verwijten elkaar steun te geven aan terreurgroepen en terrorisme te faciliteren. Zo verwijt Saoedi-Arabië bijvoorbeeld dat de Qatarese zender Al-Jazeera “opruiende berichtgeving” verspreid.

Sterven van honger en dorst

Foto: © Oleg Zhukov

Qatar is door dit diplomatieke conflict in een isolement terechtgekomen. Maar dat heeft niet alleen gevolgen voor de kleine golfstaat zelf. Ook dieren lijden eronder. De grens tussen de twee landen werd namelijk plots gesloten. Maar net in dat grensgebied verbleven veel boeren uit Qatar om er hun dieren te laten grazen, aangezien de kleine staat Qatar daar eigenlijk geen plaats voor heeft. Qatarezen moesten op een paar uur tijd Saoedi-Arabië verlaten. Ook boeren werden dus onherroepelijk het land uit gezet. Hun kamelen konden ze niet meenemen omdat er dagelijks maar een honderdtal kamelen de grens over mogen.

Verdwalen

De dieren blijven achter in het grensgebied, zonder hun eigenaars, maar ook zonder voedsel en drinken in een verzengende hitte van 50 graden. Honderden achtergelaten kamelen zijn intussen gestorven van dorst en uitputting. Hussein Al-Marri, die uit Saoedi-Arabië gedwongen werd, getuigt over zijn tocht in het grensgebied, weer naar Qatar: “Ik zag onderweg minstens honderd dode kamelen, honderden andere kamelen waren de weg kwijt, tientallen schapen lagen ook dood langs de weg.”

Aan Qatarese zijde van de grens heeft het ministerie van Milieu intussen water, voedsel en dierenartsen voorzien voor de kamelen die wel de grens over geraken. Er zijn voorzieningen voor meer dan 8.000 kamelen, maar heel wat kamelen geraken daar niet. Honderden kamelen die door boeren noodgedwongen werden achtergelaten in Saoedi-Arabië verdwalen, om uiteindelijk te sterven van honger, uitputting of dorst.

Foto: ss

“Vergeten slachtoffers van conflicten”

Momenteel zouden er nog zo’n 150.000 kamelen uit Qatar in Saoedi-Arabië rondlopen. Volgens onbevestigde rapporten werden tussen 12.000 en 25.000 dieren getroffen door de diplomatieke crisis in de Golfstaten. “Maar al te vaak zijn dieren vergeten slachtoffers van oorlogen en conflicten”, zegt een woordvoerder van SPANA nog, een internationale dierenwelzijnsorganisatie. “Dit hebben we al vaker gezien, onder andere in Somalië of Mali en op veel andere plaatsen. Terwijl het belangrijk is dat het leven van dieren ook vooropgesteld wordt, zeker omdat die dieren vaak een belangrijke schakel zijn in de voedselvoorziening. Veel gemeenschappen zijn er afhankelijk van, zeker in de armste landen. Vaak zijn die dieren het enige dat ze hebben. Het verlies van dieren kan voor kwetsbare families verstrekkend gevolgen hebben.”