Vier valkuilen om te vermijden als je selfies maakt

Van plan om selfies te maken op vakantie, dan kan het geen kwaad om rekening te houden met de tips van experts. Want licht, de juiste filters en camerastandpunten dragen bij aan een goede kwaliteit van de foto’s. Een overzicht van de belangrijkste trucjes.

Valkuil 1: je staat in het donker

“Licht is zonder twijfel het beste schoonheidsproduct en het is gratis”, zegt blogster Jordan Liberty. Maak een foto bij het raam, of gewoon buiten in natuurlijk licht. Een goede belichting kan volgens haar donkere kringen onder je ogen en andere ongewenste schaduwen helemaal wegwerken.

Valkuil 2: je hebt geen Snapchat-account

Stel: je wil een selfie maken in een club, terrasje na zonsondergang, of op een andere plek waar daglicht geen optie is. Je haalt het beste uit de foto dankzij Snapchat. De app activeert immers een flitsfunctie aan de front camera. Probleem opgelost.

Valkuil 3: je klungelt met filters

Een filtertje om de kwaliteit van je selfie nog te verbeteren is een goed idee, maar trop is te veel. Breng geen verschillende filters aan over één foto of de typische kenmerken van je gezicht zouden weleens kunnen vervagen. Bepaalde effecten leiden er zelfs toe dat je op een wassen versie van jezelf lijkt. Niet doen. Instagram-werkneemster Eva Chen raadt aan om een filter naar keuze te kiezen en de intensiteit ervan handmatig aan te passen.

Valkuil 4: je camerastandpunt is verkeerd

Kim Kardashian kan het weten, want ze heeft er een boek over geschreven en vult haar dagen met het maken van selfies: het juiste camerastandpunt is cruciaal. De realityster zweert bij selfies vanuit vogelperspectief. Hou je kin omlaag en de onderkant van je telefoon op ooghoogte. Dan zie je er op bijna elk kiekje fantastisch uit. Voor dit trucje is een selfiestick een handig hulpmiddel.