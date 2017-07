Bayern pakt uit met verrassende toptransfer en haalt James Rodriguez weg bij Real Madrid

Hij stond lang in de etalage bij Real Madrid maar de toekomst van James Rodriguez is nu eindelijk duidelijk. De Colombiaan gaat voor twee seizoenen op huurbasis spelen bij Bayern München, dat een aankoopoptie bedwong voor de sensatie van het WK 2014.

De 25-jarige Rodriguez zal zijn contract in München ondertekenen nadat hij zijn verplichte medische testen doorlopen heeft. Zondag vertrekt hij met zijn nieuwe ploegmaats voor een twaalfdaagse trip naar China en Singapore.

“We zijn blij dat we deze transfer hebben kunnen afronden”, vertelt Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “James halen was de grootste wens van Carlo Ancelotti omdat hij een zeer veelzijdige voetballer is. Hij kan goals scoren, anderen laten scoren met assists en hij is sterk op stilstaande fases. Er bestaat geen twijfel over dat deze transfer de kwaliteit van ons team verhoogt.”

De Colombiaanse spelmaker kroonde zich met zes doelpunten tot topscorer op het WK 2014 in Brazilië, waarna hij voor 75 miljoen euro de overstap van Monaco naar Real Madrid maakte. Bij Real was Rodriguez een basisspeler onder Ancelotti, maar onder Zidane verdween hij naar de bank. Desondanks kwam hij tot 36 goals en 41 assists in 111 wedstrijden voor de Koninklijke.

Volgens Bild betaalt Bayern 10 miljoen euro om James twee jaar te huren van Real en bedraagt de aankoopoptie in 2019 35 miljoen euro.