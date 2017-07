Voetbal Vlaanderen dient klacht in tegen Bart Verhaeghe

Brussel - Johan Cambier heeft bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een klacht ingediend tegen eerste ondervoorzitter Bart Verhaeghe naar aanleiding van diens uitspraken over het amateurvoetbal in een interview in het Het Laatste Nieuws. Dat heeft de regionale procureur van Voetbal Vlaanderen bevestigd.

Cambier nam aanstoot aan de uithaal naar het bondsparket in het amateurvoetbal van Verhaeghe in HLN. “Er zit geen enkele lijn in het bondsparket, en nog het minst op amateurniveau waar de procureurs zich ware koningen wanen”, liet de preses van Club Brugge op 1 juli optekenen. Gilbert Timmermans, die in de voorzittersverkiezingen van de KBVB de duimen moest leggen voor Gérard Linard, reageerde op 5 juli al op de uitspraken van Verhaeghe.

Cambier gaat nog een stapje verder en vraagt dat Verhaeghe door de Raad van Eer gehoord wordt. De advocaat uit Oudenaarde eist bovendien openlijke excuses in HLN. Voor die klacht baseert Cambier zich op artikel B504 van het bondsreglement, waarin wordt gestipuleerd dat “leden van de KBVB de integriteit van de collega’s of het instituut niet mogen schaden”.

In 2015 moest Verhaeghe al eens voor de Raad van Eer verschijnen, nadat hij tijdens de rust van de competitiewedstrijd Club Brugge-Moeskroen de kleedkamer van scheidsrechter Dierick was binnengestapt. De voorzitter van blauw-zwart kreeg toen slechts een berisping, de laagst mogelijke tuchtrechtelijke sanctie die de Raad van Eer kan opleggen.