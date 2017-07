GERUCHTEN. Biglia wil toptransfer forceren, vervangt Everton Lukaku door andere Belg?

Elke transferperiode gonst het van de opvallende geruchten. Zo zou Everton geïnteresseerd zijn om de ene Rode Duivel door de andere te laten vervangen: de Toffees willen Christian Benteke om het vertrek van Romelu Lukaku op te vangen. Sportwereld.be lijst de opvallendste geruchten dagelijks voor u op, maar neem die gerust telkens met een korreltje zout!

Toptransfer voor Lucas Biglia?

De Argentijnse middenvelder Lucas Biglia speelde in totaal zeven jaar voor Anderlecht, vooraleer hij paars-wit verruilde voor Lazio Roma in 2013. Daar zou de Argentijn het intussen helemaal gezien hebben, want volgens Italiaanse media aast Biglia op een transfer naar AC Milan. Dat was al lang geïnteresseerd in de middenvelder, maar Lazio wilde nooit verkopen omdat het bod van Milan telkens te laag lag.

Nu Biglia zelf heeft aangegeven dat het naar Milan wil, zouden de Rossoneri wel bereid zijn om 20 miljoen euro te bieden... De manager van Lucas Biglia werd alvast gespot aan de kantoren van Milan, dus een transfer zit mogelijk in de pijplijn als alle partijen er uitkomen. AC Milan nam deze zomer al afscheid van de Japanner Keisuke Honda, die was einde contract en zou naar de MLS kunnen.

Foto: Photo News

Everton wil Benteke

Christian Benteke staat mogelijk voor een opvallende transfer in de Premier League. ‘Big Ben’ zou naar Everton kunnen, dat in hem de ideale vervanger voor Romelu Lukaku ziet, zo meldt onder meer de Daily Mail. Everton ondergaat op dit moment serieuze veranderingen en gaf deze zomer al meer dan 100 miljoen euro uit.

Onder meer aan Wayne Rooney, maar die zou volgens trainer Ronald Koeman beter renderen als hangende spits, achter een bonk als Benteke... Everton haalde ook de jonge spits Sandro Ramirez weg bij Malaga, maar die zou op de flanken kunnen uitgespeeld worden. Benteke scoorde vorig seizoen 17 goals voor bodemploeg Crystal Palace en zou weg willen bij de ploeg uit Londen. Dat betaalde vorig seizoen 35 miljoen voor Benteke aan Liverpool.

Wat met Mbappe?

Naar waar trekt Kylian Mbappé? Nu Romelu Lukaku sneller dan verwacht een nieuwe club heeft, lijkt de Franse aanvaller voor dé soap van de zomer te zorgen. De 18-jarige spits vindt al die geruchten trouwens zelfs grappig, hij tweette in het Spaans, Frans én Engels dat hij terug naar Monaco vloog na zijn vakantie. Manchester City en Real Madrid worden namelijk nadrukkelijk genoemd als dé grootste kanshebber om Mbappé binnen te halen... maar ook Juventus springt in de dans om het godenkind.

De Oude Dame zou verschillende opties hebben aangeboden aan AS Monaco: het wil 90 miljoen betalen in de volgende twee jaar, of 115 miljoen overschrijven op de rekening van de Monegasken over de komende vijf jaar. Britse media geven Juventus echter weinig kans, Mbappé zou op vakantie een geheim etentje gehad hebben met City-trainer Pep Guardiola...

Kylian Mbappé is opnieuw aan het trainen bij Monaco. Foto: Photo News

Atlético dicht bij toptransfer

Atlético Madrid heeft op dit moment nog steeds een transferverbod, maar zit niet stil op de transfermarkt. Volgens het Spaanse AS heeft de club van Yannick Carrasco namelijk een akkoord met defensieve middenvelder Fabinho van Monaco. Die kon ook naar Manchester United (en zou zo een rechtstreekse concurrent voor Marouane Fellaini worden), maar lijkt een terugkeer naar Spanje te verkiezen boven een verhuis naar Engeland.

Fabinho speelde namelijk al in de jeugd bij Real Madrid, dat hem huurde van Rio Ave, maar de Braziliaan kon Real niet overtuigen en werd het jaar daarna aan Monaco uitgeleend... waar hij zich ontpopte tot één van de meest beloftevolle jongere in Europa.

Conte wil Morata bij Chelsea

Chelsea greep naast de transfer van Romelu Lukaku, en dat was niet naar de zin van trainer Antonio Conte. Die wil een nieuwe spits, ongeacht de toekomst van Diego Costa, en kijkt nu naar Alvaro Morata van Real Madrid. Die wil vertrekken uit Spanje omdat hij niet genoeg speelminuten krijgt. Antonio Conte was de man die Morata naar Juventus haalde in 2014, maar diezelfde zomer verliet Conte Juventus en werd hij bondscoach van Italië. Nu zouden de twee eindelijk samen kunnen werken, maar dan moet Chelsea wel bereid zijn om 80 miljoen euro neer te tellen voor een speler die de competitie niet kent.

Foto: REUTERS

Arsène schenkt klare wijn

Arsenal gaf deze zomer al 60 miljoen euro uit aan de Franse spits Alexandre Lacazette, maar voor manager Arsène Wenger is de volgende opdracht om zijn beste spelers te overtuigen om te blijven. De Fransman vreest voor een vertrek van de Chileen Alexis Sanchez (Bayern? Real Madrid?) en de Fransman Olivier Giroud (Marseille? Everton?). Op een persconferentie bevestigde Wenger alvast dat beide spelers in geen geval mogen vertrekken. “De spelers hebben een contract en we gaan hen daaraan houden”, was Wenger duidelijk.