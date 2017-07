Racing Genk heeft veel geld veil voor Deense spits Marcus Ingvartsen

Het is Racing Genk menens om deze zomer een nieuwe spits in huis te halen. De Limburgers zijn bereid om 4 miljoen euro op tafel te leggen voor Marcus Ingvartsen.

De Deense spits is momenteel actief bij de Deense eersteklasser Nordsjaelland. Die club is bereid te spreken over een transfer maar wil liefst vijf miljoen euro. Genk heeft bovendien af te rekenen met concurrentie uit Engeland.

De 21-jarige Ingevartsen maakte in 2014 de overstap van de jeugd van Nordsjaelland naar het A-team en scoorde de voorbije drie seizoenen 30 doelpunten voor de club. Vorig seizoen was hij goed voor liefst 23 doelpunten in de Superligaen. Ingevartsen scoorde ook negen keer in twaalf interlands voor de Deense beloftenploeg, waarmee hij deze zomer nog actief was op het EK in Polen.