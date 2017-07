Kendall en Kylie Jenner verdedigen zich in zaak rond Tupac T-shirts: “We hebben er maar twee verkocht”

De omstreden T-shirtlijn van de zusjes Kendall en Kylie Jenner wordt niet meer verkocht, maar ze kunnen het heikele hoofdstuk nog niet afsluiten. De fotograaf van het Tupac-portret op een van de ontwerpen beweert nu dat de meisjes geen toestemming vroegen om het beeld te gebruiken. “We hebben er maar twee van verkocht”, verdedigen de brunettes zich.

We kennen topmodel Kendall Jenner en haar zus Kylie van op de catwalk en televisie, maar achter de schermen zijn ze de zakenvrouwen achter hun kledinglijn Kendall + Kylie. De nieuwe collectie leidde echter tot commotie. De reden? De meisjes hadden foto’s van zichzelf over iconische covers en portretten van onder Metallica, Pink Floyd, Ozzy Osbourne, The Doors, The Notorious B.I.G. en Tupac laten plaatsen. Wereldwijd kwam kritiek, onder meer van de erfgenamen.

Intussen hebben de twee ook een schadeclaim aan hun been omdat ze de auteursrechten van Michael Miller, de fotograaf van de bewuste Tupac-foto, niet zouden gerespecteerd hebben. Kendall en Kylie lieten maandag van zich horen via een statement en vinden de beschuldigingen niet gerechtvaardigd. Naar eigen zeggen kochten ze het beeld van Tupac bij een bedrijf dat gelicentieerde foto’s aanbiedt. Het kamp van Kendall en Kylie beweert bovendien dat er slechts twee van de omstreden Tupac-creaties zijn verkocht in de tijd dat ze online beschikbaar waren.

tupac and biggie did not fucking die to be printed on a shirt with kendall and kylie...... pic.twitter.com/EdRIUSbTeR — aims (@yungaims) 29 juni 2017

Voor de fans is er geen goed nieuws: de stuks, waarvoor de zusjes 125 euro per stuk vroegen, zijn niet meer te koop.