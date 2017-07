Rode Duivels kunnen Cyprus niet ontvangen in het Koning Boudewijnstadion

De Rode Duivels kunnen de WK-kwalificatiematch van 10 oktober tegen Cyprus niet in het eigen Koning Boudewijnstadion spelen. De stad Brussel heeft namelijk werkzaamheden op de Heizel gepland en geeft geen toestemming het stadion te gebruiken. De kans bestaat dat de Rode Duivels zo al hun laatste officiële match in het Koning Boudewijnstadion gespeeld hebben.

De stad Brussel heeft de Belgische voetbalbond geen toestemming gegeven om het Koning Boudewijnstadion te gebruiken voor de WK-kwalificatiematch tegen Cyprus omdat er werkzaamheden gepland staan op de Heizel. Dat werd aan onze redactie bevestigd door KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock. De voetbalbond moet nu op zoek naar een andere locatie voor de kwalificatiematch.

In theorie wil dat zeggen dat de Rode Duivels hun laatste officiële wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion al gespeeld hebben. Het huurcontract van het stadion loopt immers af op 30 juni 2018, en werd door de stad niet verlengd. De Rode Duivels spelen in het kader van de WK-kwalificatie nog maar twee keer in eigen huis: tegen Cyprus en tegen Gibraltar, maar eerder al werd beslist dat die laatste match zou doorgaan op Sclessin, de thuishaven van Standard.