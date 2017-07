Red Flames tanken vertrouwen en sluiten EK-voorbereiding af met zege tegen Rusland

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg (FIFA 22) heeft dinsdagnamiddag in Denderleeuw de voorbereiding op het EK vrouwenvoetbal afgesloten met een 2-0 zege tegen Rusland (FIFA 25).

In het Van Roystadion van derdeklasser FCV Dender (1e amateur) stond de 2-0 eindstand bij de rust al op het scorebord, na doelpunten van Tessa Wullaert (17.) en Janice Cayman (45.).

Na de zware 7-0 nederlaag in en tegen Spanje (FIFA 13) en de 2-0 nederlaag van vrijdag in Montpellier tegen Frankrijk (FIFA 3) hadden de Red Flames een resultaat nodig om woensdag met een goed gevoel naar Nederland af te zakken. Met Rusland zakte naar het stadion van de voormalige eersteklasser een tegenstander af die de Flames van bondscoach Ives Serneels wel ligt, eind vorig jaar werd er immers al twee keer gewonnen tegen de Russinnen.

Ook dinsdag namen de Red Flames in een aardig volgelopen stadion de wedstrijd in handen en na zeventien minuten maakte Gouden Schoen Wullaert er al 1-0 van, na mistasten in de bezoekende verdediging. Voor de aanvalster van het Duitse Wolfsburg de 32e treffer in 59 caps voor de Flames, geen onaardig gemiddelde. Voor de 2-0 op slag van rusten was er opnieuw een flater van de bezoeksters nodig. De Russische doelvrouw dacht ten onrechte dat er een overtreding gefloten was en legde het leer op de rand van de zestien op de grond, een aandachtige Janice Cayman ging er vervolgens met de bal vandoor en schoof het leer in het lege doel.

In vergelijking met de wedstrijd van vrijdag tegen Kroatië (0-0) had de Russische bondscoach al heel wat wijzigingen doorgevoerd en de in totaal vijf wissels die er bij de rust aan beide kanten werden doorgevoerd kwamen het spelniveau niet ten goede. Een zwak Rusland stapelde de slordigheden op, maar de Flames konden er niet meer van profiteren, al kwamen er wel nog kansen voor onder meer Wullaert, Tine De Caigny en de ingevallen Jana Coryn.

De Red Flames, de nummer 22 op de FIFA-ranking, plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Belgen werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken, Noorwegen en gastland Nederland. Rusland speelt in groep B tegen Italië, Duitsland en Zweden.

