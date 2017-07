Mourinho maakt topaankoop van concurrent Arsenal met één zinnetje met de grond gelijk

Een ding is zeker: het nieuwe seizoen in de Premier League wordt opnieuw om duimen en vingers van af te likken. De competitie begint pas op 11 augustus maar de psychologische oorlogsvoering is nu al begonnen. Met stip op één? José Mourinho.

Manchester United maakte deze week de transfer van Romelu Lukaku bekend. Goed voor een som van 85 miljoen euro. De Red Devils waren echter niet de eerste Engelse topclub die een nieuwe spits in huis haalde. Arsenal had vorige week al de transfer van Alexandre Lacazette aangekondigd. De Gunners betaalden 53 miljoen aan Olympique Lyon voor de Fransman.

Lukaku en Lacazette zullen volgend jaar van dichtbij gevolgd worden door de Britse pers en heel wat druk op de schouders krijgen. Als het echter van Mourinho afhangt, zal de nieuwe spits van Arsenal niet slagen. Terwijl de Portugees de lof voor Lukaku niet spaarde, maakte hij Lacazette met de grond gelijk met één simpel zinnetje.

“Geen uithoudingsvermogen, geen fysieke impact, geen speler die presteert in grote wedstrijden”, aldus Mourinho in de Daily Express over de man die honderd keer scoorde in 203 competitiewedstrijden voor de Franse club. Benieuwd wat Arsène Wenger daarvan vindt...