Deze vrouw mailde dat ze een paar dagen afwezig zou zijn “om mentale redenen”, de reactie van haar baas is verrassend

Madalyn Parker werkt als web developer en heeft het psychisch niet altijd even makkelijk. Onlangs stuurde ze haar team een mailtje om te laten weten dat ze er een aantal dagen niet zou zijn “om te focussen op mijn mentale gezondheid”. De reactie van haar baas verraste haar zo dat ze zijn antwoord deelde via Twitter.

Het team van Madalyn Parker vond een opvallend bericht terug in hun mailbox: “Hey team, ik neem vandaag en morgen vrij om te focussen op mijn mentale gezondheid. Hopelijk ben ik volgende week weer helemaal opgeladen terug.”

Niet veel mensen durven zo openhartig zijn tegen hun collega’s, en dat was ook CEO Ben Congleton niet ontgaan. Hij mailde haar het volgende terug:

“Hey Madalyn, Ik wou je persoonlijk bedanken om dergelijke mails te sturen. Het doet me beseffen hoe belangrijk het is om ziektedagen ook voor mentale gezondheid te gebruiken. Dit zou het geval moeten zijn in alle organisaties. Jij bent een voorbeeld voor ons allen. Je helpt het stigma doorbreken, zodat we onze volledige zelf mee naar het werk nemen.”

In een apart statement voegde hij daar nog aan toe:

“Het is ongelofelijk moeilijk om eerlijk te zijn over je mentale gezondheid in het gemiddelde bedrijf. De focus ligt anno 2017 nog steeds voornamelijk op presteren. Daarom dat ik die mail van Madalyn zo belangrijk en moedig vindt. In zo’n situaties is het zo makkelijk om je collega’s gewoon te zeggen dat je je “niet goed voelt”. Maar als een atleet gewond is, gaat hij of zij ook even op de bank zitten om te herstellen. Laten we onszelf niet wijsmaken dat onze psyche anders behandeld zou moeten worden.”