Wullaert eerlijk net voor EK: “Onze tegenstandsters hebben meer kwaliteiten dan wij”

De Red Flames hebben dinsdag hun EK-voorbereiding afgesloten met een 2-0 zege tegen Rusland. Zondag wacht het grote werk, met de historische EK-opener voor de Belgische voetbalvrouwen tegen Denemarken.

“Onze tegenstandsters op het EK hebben meer kwaliteiten dan wij, dus zullen we perfecte wedstrijden moeten spelen: de organisatie van in de oefeninterland tegen Frankrijk en eruitkomen zoals vandaag tegen de Russinnen”, vatte doelpuntenmaakster Tessa Wullaert na de wedstrijd samen in het Van Roystadion in Denderleeuw. “We hebben een voorbereiding met ‘ups en downs’ achter de rug, maar daaruit hebben we wel veel geleerd. We waren goed gestart tegen Japan, daarna zijn we met de voetjes op de grond terechtgekomen. De zege van vandaag is dan weer goed voor het vertrouwen.”

De speelster van het Duitse Wolfsburg opende na zeventien minuten de score, haar 32e treffer in 59 wedstrijden voor de nationale ploeg. De eerste Gouden Schoen ooit in het vrouwenvoetbal is er niet van onder de indruk. “Ik hou me niet zoveel bezig met die statistieken. Het belangrijkste is dat de ploeg wint, al viel dat doelpunt wel uit het niets. Nadien creëerden we meer kansen en had de score hoger kunnen oplopen.”

Cayman doet uitleg over bizarre goal

Haar aanvalsmaatje Janice Cayman zette op slag van rusten de 2-0 eindstand op het bord, na een onwaarschijnlijke blunder van de Russische doelvrouw. “Er was een trekfout op mij, maar de ref floot niet en dus was ik behoorlijk kwaad”, deed Cayman haar verhaal. “De Russische doelvrouw dacht echter dat er een overtreding tegen mij gefloten was en legde de bal op de grond, waarna ik het leer kon afpakken en in het lege doel kon leggen.”

De 2-0 zege is goed voor het vertrouwen en in de groep leeft het idee dat een stek in de kwartfinales tot de mogelijkheden behoort. “Al is dat moeilijk in te schatten. Onze eerste wedstrijd wordt cruciaal, als we daarin een goed resultaat kunnen neerzetten, is er veel mogelijk”, besloot Cayman.